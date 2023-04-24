Terör ittifakı resmileşiyor! HDPKK'nın adayı Kılıçdaroğlu: İsveç'te oy istediler

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.
"SİZLER ZATEN BİLİYORSUNUZ"
Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.
KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEYECEKLER
Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.