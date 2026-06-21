Sosyal medyada iki saat sınırı: Çocuklar için risk hangi yaşta artıyor?

UZMANLAR TEK BAŞINA YAŞ YASAĞININ YETERLİ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR

Çalışmada belirli bir yaşın sosyal medya için tamamen güvenli olduğu sonucuna ulaşılmadı. Ancak elde edilen bulgular, erken ergenlik dönemindeki çocukların potansiyel zararlar karşısında daha savunmasız olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar, yaş temelli kısıtlamaların tek başına tüm riskleri ortadan kaldırmayacağını belirtti. Özellikle depresyon belirtilerine ilişkin bazı risklerin 18 yaşına kadar devam ettiğine dikkat çekildi.

Bu nedenle sosyal medya platformlarının algoritmaları, dijital okuryazarlık eğitimleri ve ebeveyn desteği gibi ek önlemlerin de gerekli olduğu ifade edildi.