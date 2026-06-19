Spotify çöktü mü? Spotify'e ne oldu, neden giriş yapılmıyor?
Milyonlarca kullanıcısı olan dijital müzik platformu Spotify'da erişim sorunları gündeme geldi. Özellikle öğleden sonra birçok kullanıcı uygulamaya giriş yapamadığını, şarkıların yüklenmediğini ve hesaplarına erişimde kesintiler yaşandığını bildirdi. Kesinti takip platformlarına yansıyan veriler kısa süre içerisinde şikayet sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Peki Spotify çöktü mü? Spotify'e neden giriş yapılmıyor? İşte raporlara ilişkin detaylar.
Hızlı Özet Göster
- Spotify'da gün içerisinde kullanıcıların platforma giriş yapamadığı, müziklerin yüklenmediği ve hesaplara erişilemediği yönünde erişim problemleri yaşandı.
- Kesinti takip platformlarına göre saat 15.47'de aynı dakikada 179 farklı sorun bildirimi sisteme yansıdı.
- Son 24 saat boyunca kayda değer sorun bildirimi bulunmazken şikayetlerde ani yükseliş yaşandı.
- Bildirimlerin kısa sürede yoğunlaşması Spotify sunucularında veya giriş sistemlerinde geçici bir aksaklık olabileceğini gösteriyor.
- Spotify'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Spotify kullanıcıları gün içerisinde yaşanan erişim problemleri nedeniyle platforma giriş yapmakta zorlandı. Uygulamanın açılmaması, müziklerin yüklenmemesi ve hesaplara erişilememesi yönündeki şikayetler kısa sürede artarken kesinti takip platformlarına yansıyan veriler sorunun çok sayıda kullanıcıyı etkilediğini gösteriyor. İşte son durum...
Spotify çöktü mü?
Paylaşılan grafiğe göre Spotify hakkında son 24 saat boyunca kayda değer bir sorun bildirimi bulunmazken saat 15.47 itibarıyla şikayetlerde ani bir yükseliş yaşandı. Grafikte yer alan verilere göre aynı dakikada 179 farklı sorun bildirimi sisteme yansıdı.
Bu durum, problemin bireysel kullanıcı kaynaklı olmaktan ziyade daha geniş çaplı bir erişim sorunu olabileceğine işaret ediyor. Bildirimlerin kısa süre içinde yoğunlaşması, Spotify sunucularında veya giriş sistemlerinde geçici bir aksaklık yaşanabileceği değerlendirmelerini güçlendiriyor.
Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır.