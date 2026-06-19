Spotify çöktü mü? Spotify'e ne oldu, neden giriş yapılmıyor?

Spotify'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bildirimlerin kısa sürede yoğunlaşması Spotify sunucularında veya giriş sistemlerinde geçici bir aksaklık olabileceğini gösteriyor.

Spotify kullanıcıları gün içerisinde yaşanan erişim problemleri nedeniyle platforma giriş yapmakta zorlandı. Uygulamanın açılmaması, müziklerin yüklenmemesi ve hesaplara erişilememesi yönündeki şikayetler kısa sürede artarken kesinti takip platformlarına yansıyan veriler sorunun çok sayıda kullanıcıyı etkilediğini gösteriyor. İşte son durum...

Paylaşılan grafiğe göre Spotify hakkında son 24 saat boyunca kayda değer bir sorun bildirimi bulunmazken saat 15.47 itibarıyla şikayetlerde ani bir yükseliş yaşandı. Grafikte yer alan verilere göre aynı dakikada 179 farklı sorun bildirimi sisteme yansıdı.

Fotoğraf Downdetector'dan servis edilmiştir.

Bu durum, problemin bireysel kullanıcı kaynaklı olmaktan ziyade daha geniş çaplı bir erişim sorunu olabileceğine işaret ediyor. Bildirimlerin kısa süre içinde yoğunlaşması, Spotify sunucularında veya giriş sistemlerinde geçici bir aksaklık yaşanabileceği değerlendirmelerini güçlendiriyor.