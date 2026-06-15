Çocuklara sosyal medyayı yasaklayan ülkeler listesi: Türkiye'nin kararı ne?

Fransa, Danimarka, İspanya, Almanya, Kanada, Yunanistan, Polonya, Slovenya, Avusturya, Endonezya ve Malezya dahil 14 ülke çocuklar için sosyal medya yasağı veya kısıtlaması hazırlığında bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması içeren düzenlemeyi kabul etti ve yasalaşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı bekleniyor.

Avustralya Aralık 2025'te 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu ve kurallara uymayan şirketlere 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza uygulanacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altındaki kullanıcılar için sosyal medya yasağı uygulanacağını 15 Haziran'da duyurdu ve yasağın 2027 ilkbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlama planları birçok ülkede hız kazandı. TechCrunch'ın haberine göre Avustralya'nın 2025 sonunda attığı adım, İngiltere dahil pek çok ülke için yeni bir örnek haline geldi.

Çocuklara sosyal medya yasağı, birçok ülkede aynı anda gündeme geldi. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İNGİLTERE DE YASAK HAZIRLIĞINDA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 15 Haziran'da çocuklar için sosyal medya yasağı uygulanacağını duyurdu. Plan, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlamayı hedefliyor.

Yasağın Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X gibi platformları kapsaması bekleniyor. WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma servisleri ise bu kapsamın dışında tutulacak.

İngiltere'de ayrıca yapay zeka tabanlı romantik sohbet botları için de sınırlama gündemde. Bu araçların yalnızca 18 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabilmesi istenecek.