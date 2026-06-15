Çocuklara sosyal medyayı yasaklayan ülkeler listesi: Türkiye'nin kararı ne?
Çocukların siber zorbalık, bağımlılık ve ruh sağlığı risklerinden korunması amacıyla dünya genelinde başlayan sosyal medya yasakları hız kazanıyor. Avustralya'nın başlattığı 16 yaş altı kısıtlamasının ardından İngiltere ve Türkiye dahil birçok ülke, yaş doğrulama sistemlerini içeren yeni yasal düzenlemeleri devreye almaya hazırlanıyor.
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- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altındaki kullanıcılar için sosyal medya yasağı uygulanacağını 15 Haziran'da duyurdu ve yasağın 2027 ilkbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
- Avustralya Aralık 2025'te 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu ve kurallara uymayan şirketlere 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza uygulanacak.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması içeren düzenlemeyi kabul etti ve yasalaşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı bekleniyor.
- Fransa, Danimarka, İspanya, Almanya, Kanada, Yunanistan, Polonya, Slovenya, Avusturya, Endonezya ve Malezya dahil 14 ülke çocuklar için sosyal medya yasağı veya kısıtlaması hazırlığında bulunuyor.
- Hükümetler siber zorbalık, bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarını gerekçe gösterirken, eleştirmenler yaş doğrulama sistemlerinin mahremiyet riski oluşturabileceğini savunuyor.
Çocuklara sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor
Çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlama planları birçok ülkede hız kazandı. TechCrunch'ın haberine göre Avustralya'nın 2025 sonunda attığı adım, İngiltere dahil pek çok ülke için yeni bir örnek haline geldi.
İNGİLTERE DE YASAK HAZIRLIĞINDA
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 15 Haziran'da çocuklar için sosyal medya yasağı uygulanacağını duyurdu. Plan, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlamayı hedefliyor.
Yasağın Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X gibi platformları kapsaması bekleniyor. WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma servisleri ise bu kapsamın dışında tutulacak.
İngiltere'de ayrıca yapay zeka tabanlı romantik sohbet botları için de sınırlama gündemde. Bu araçların yalnızca 18 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabilmesi istenecek.
NEDEN BU KADAR ÇOK ÜLKE AYNI ADIMI ATIYOR?
Hükümetler, çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği riskleri azaltmak istiyor. Bu riskler arasında siber zorbalık, bağımlılık, ruh sağlığı sorunları ve kötü niyetli kişilerle temas yer alıyor.
Ancak yasaklar herkes tarafından desteklenmiyor. Eleştiriler özellikle yaş doğrulama sistemlerinin mahremiyet riski oluşturabileceği ve devlet müdahalesinin fazla genişleyebileceği noktasında yoğunlaşıyor.
Amnesty Tech gibi eleştirmenler, bu tür yasakların etkili olmayacağını ve genç kuşakların dijital gerçekliğini görmezden geldiğini savunuyor. Buna rağmen birçok ülke yasal düzenleme hazırlığını sürdürüyor.
AVUSTRALYA İLK UYGULAYAN ÜLKE OLDU
Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu. Yasak; Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick gibi platformları kapsıyor.
WhatsApp ve YouTube Kids ise bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Avustralya hükümeti, platformların çocukları hizmetlerinden uzak tutmak için aktif önlem almasını istiyor.
Kurallara uymayan şirketlere 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza verilebilecek. Hükümet, platformların sadece kullanıcının kendi yaşını yazmasına güvenemeyeceğini belirtiyor.
ÜLKELERİN SOSYAL MEDYA YASAĞI PLANI
Kaynak haberde yer alan ülkelere göre çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamalarının son durumu şöyle:
|Ülke
|Yaş sınırı
|Son durum
|Avustralya
|16 yaş altı
|Aralık 2025'te uygulamaya geçti.
|Avusturya
|14 yaşa kadar
|Taslak düzenlemenin hazirana kadar tamamlanması bekleniyor.
|Kanada
|16 yaş altı
|Dijital güvenlik tasarısı haziran başında sunuldu.
|Danimarka
|15 yaş altı
|Yasanın 2026 ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
|Fransa
|15 yaş altı
|Meclisten geçti, Senato süreci bekleniyor.
|Almanya
|16 yaş altı
|Muhafazakarların önerisi koalisyon içinde tartışılıyor.
|Yunanistan
|15 yaş altı
|Ocak 2027'de başlatılması planlanıyor.
|Endonezya
|16 yaş altı
|Sosyal medya ve popüler çevrimiçi platformlar hedefleniyor.
|Malezya
|16 yaş altı
|Yasağın bu yıl uygulanması planlanıyor.
|Polonya
|15 yaş altı
|İktidar partisi yeni yasa taslağı hazırlıyor.
|Slovenya
|15 yaş altı
|TikTok, Snapchat ve Instagram gibi ağlar hedefte.
|İspanya
|16 yaş altı
|Plan için parlamentonun onayı gerekiyor.
|Türkiye
|15 yaş altı
|Meclisten geçen düzenleme için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor.
|İngiltere
|16 yaş altı
|Yasağın 2027 ilkbaharında yürürlüğe girebileceği belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE YAŞ DOĞRULAMA VE EBEVEYN KONTROLÜ ÖNE ÇIKIYOR
Haberde Türkiye de çocukların sosyal medya erişimini sınırlamaya hazırlanan ülkeler arasında gösteriliyor. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı içeren düzenlemeyi kabul etti.
Düzenlemenin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 gün içinde onay vermesi gerekiyor. Onay sürecinin tamamlanması halinde sosyal medya şirketlerinden çocukların hesap açmasını engelleyecek yaş doğrulama sistemleri kurmaları istenecek.
Yeni kuralların YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ve benzeri dijital platformları kapsaması bekleniyor. Platformların ayrıca ebeveyn kontrol araçları sunması ve zararlı görülen içeriklere hızlı müdahale etmesi gerekecek.
Düzenleme yalnızca sosyal medya şirketleriyle sınırlı kalmayacak. Çevrimiçi oyun şirketlerinin de Türkiye'de temsilci bulundurması ve yeni yükümlülüklere uyum sağlaması istenecek.
Kurallara uyulmaması halinde platformlar için para cezaları ve internet bant genişliğinin düşürülmesi gibi yaptırımlar gündeme gelebilecek. Bu yönüyle Türkiye'deki düzenleme, çocukların dijital güvenliği kadar şirketlerin sorumluluğunu da artıran bir adım olarak öne çıkıyor.
TARTIŞMA YAŞ DOĞRULAMADA KİLİTLENİYOR
Yasakların en kritik başlıklarından biri, çocukların yaşının nasıl doğrulanacağı. Avustralya örneğinde hükümet, platformların birden fazla doğrulama yöntemi kullanmasını istiyor.
Bu yaklaşım, aileler ve çocuk güvenliği savunucuları için önemli bir koruma adımı olarak görülüyor. Fakat mahremiyet savunucuları, daha sıkı yaş kontrolünün kişisel veri toplama riskini artırabileceğini düşünüyor.
Bu nedenle sosyal medya yasağı tartışması yalnızca çocukların güvenliğiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda dijital mahremiyet, şirketlerin sorumluluğu ve devletlerin internet üzerindeki rolü de yeniden tartışılıyor.