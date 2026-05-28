İşleri son ana bırakmanın nedeni ortaya çıktı: Sorun zaman değil, beynin ödül sistemi

Uzmanlar erteleme döngüsünü kırmak için görevleri küçük parçalara ayırmayı, 10 dakika kuralını ve Pomodoro Tekniği gibi zaman yönetimi yöntemlerini öneriyor.

Carleton Üniversitesi'nden Dr. Tim Pychyl'in ekibine göre erteleme bir duygu yönetimi sorunu olup, kişiler kaygı verici görevlerden uzaklaşmak için keyifli aktivitelere yöneliyor.

Princeton Üniversitesi'nden nörobilimciler, fMRI taramalarında teslim tarihi yaklaştıkça beyindeki ödül merkezlerinin daha aktif hale geldiğini tespit etti.

Ancak uzmanlara göre bu alışkanlığın arkasında sadece " plansızlık " yok. Erteleme, beynin anlık rahatlamayı seçmesi, zor görevlerden kaçınması ve gelecekteki baskıyı bugünden daha az önemli görmesiyle bağlantılı.

Ödevler, iş teslimleri, e-postalar, toplantı hazırlıkları ya da ertelenen günlük sorumluluklar... Son ana bırakma davranışı, modern hayatın en yaygın sorunlarından biri haline geldi.

Bilim insanlarına göre işleri son ana bırakma alışkanlığı yalnızca kötü zaman yönetimiyle açıklanmıyor. Beyin, anlık ödüllere daha hızlı tepki verdiği için zor, sıkıcı veya kaygı veren görevleri ertelemeye daha yatkın hale geliyor.

BEYİN UZAK TESLİM TARİHİNİ "ACİL DEĞİL" DİYE İŞARETLİYOR

Psikoloji literatüründe "temporal motivasyon teorisi" olarak bilinen yaklaşıma göre insan beyni, yakın ve anlık ödüllere çok daha güçlü tepki veriyor. Bir görevin teslim tarihi uzak olduğunda, beyin bu işi hemen yapılması gereken bir tehdit gibi algılamıyor.

Princeton Üniversitesi'nden nörobilimcilerin fMRI taramalarında, teslim tarihi yaklaştıkça beyindeki ödül merkezlerinin daha aktif hale geldiği tespit edildi. Bu nedenle uzak tarihli işler, limbik sistem tarafından kolayca arka plana atılabiliyor.