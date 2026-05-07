Okyusun derinliklerinde yaşadığı düşünülen ve yıllardır yalnızca efsanelerle anılan dev kalamar yeniden gündemde. Avustralyalı bilim insanları Batı Avustralya açıklarında yaptıkları araştırmalarda bu gizemli yaratığa ait genetik izler buldu. Bir okul otobüsünden daha büyük olduğu belirtilen dev canlı pizza büyüklüğündeki gözleriyle denizlerin en ürkütücü canlılarından biri olarak kabul ediliyor.
Okyanusların en gizemli devi
Bilim dünyasında Architeuthis dux olarak bilinen dev kalamar 13 metreye kadar uzayabiliyor. Bu da onu bir okul otobüsünden daha uzun hale getiriyor. Üstelik gözleri yaklaşık bir pizza büyüklüğünde ve Dünya'daki tüm canlılar arasında bilinen en büyük gözlere sahip. Ancak bu devasa yaratığı görmek neredeyse imkânsız. Çünkü genellikle okyanusun "alacakaranlık bölgesi" olarak adlandırılan, yaklaşık 600 metre derinlikteki karanlık sularda yaşıyor.
Bilim insanları izleri yakaladı
Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar Ningaloo kıyılarındaki denizaltı kanyonlarında gerçekleştirdikleri incelemelerde dev kalamara ait çevresel DNA örnekleri topladı. eDNA yöntemi sayesinde canlıların suya bıraktığı görünmez genetik parçalar analiz edilerek bölgede hangi türlerin yaşadığı anlaşılabiliyor.
NY Post'ta yer alan habere göre araştırmanın başyazarı Dr. Georgia Nester, dev kalamara dair kanıt bulmanın bilim insanları için bile heyecan verici olduğunu belirterek "Bu tür keşifler insanların hayal gücünü harekete geçiriyor" dedi.
1.000'den fazla örnek toplandı
Araştırma Schmidt Okyanus Enstitüsü'ne ait araştırma gemisi Falkor ile gerçekleştirildi. Bilim insanları sefer boyunca 1.000'den fazla örnek topladı ve toplamda 226 farklı türün izine rastladı.
Tespit edilen canlılar arasında:
Araştırmacılar ayrıca bazı örneklerin bilim dünyası için tamamen yeni türlere ait olabileceğini düşünüyor.
Dev kalamar hala büyük bir gizem
İlginç şekilde dev kalamar tarih boyunca efsanelere konu olmasına rağmen canlı halde ilk kez ancak 2004 yılında görüntülenebilmişti. O tarihten bu yana ise doğal yaşam alanında yalnızca birkaç kez kaydedildi. 2025 yılında görüntülenen genç bir dev kalamar ise türün doğal ortamındaki ilk doğrulanmış video kaydı olmuştu. Uzmanlara göre bu görüntüler derin deniz araştırmaları açısından tarihi önem taşıyor.
Derin denizlerde bilinmeyen bir dünya var
Bilim insanları okyanusların büyük bölümünün hâlâ keşfedilmediğini vurguluyor. Dr. Nester'a göre derin denizlerde "henüz keşfetmeye yeni başladığımız olağanüstü bir biyolojik çeşitlilik" bulunuyor. Bu nedenle dev kalamarın DNA'sına ulaşılması yalnızca tek bir türün keşfi değil insanlığın hâlâ tam anlamıyla tanımadığı devasa bir ekosistemin işareti olarak görülüyor.