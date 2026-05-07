Araştırma ekibi, inceleme sırasında 1.000'den fazla örnek keşfetti. Fotoğraf: Schmidt Okyanus Enstitüsü

Dev kalamar hala büyük bir gizem

İlginç şekilde dev kalamar tarih boyunca efsanelere konu olmasına rağmen canlı halde ilk kez ancak 2004 yılında görüntülenebilmişti. O tarihten bu yana ise doğal yaşam alanında yalnızca birkaç kez kaydedildi. 2025 yılında görüntülenen genç bir dev kalamar ise türün doğal ortamındaki ilk doğrulanmış video kaydı olmuştu. Uzmanlara göre bu görüntüler derin deniz araştırmaları açısından tarihi önem taşıyor.

Derin denizlerde bilinmeyen bir dünya var

Bilim insanları okyanusların büyük bölümünün hâlâ keşfedilmediğini vurguluyor. Dr. Nester'a göre derin denizlerde "henüz keşfetmeye yeni başladığımız olağanüstü bir biyolojik çeşitlilik" bulunuyor. Bu nedenle dev kalamarın DNA'sına ulaşılması yalnızca tek bir türün keşfi değil insanlığın hâlâ tam anlamıyla tanımadığı devasa bir ekosistemin işareti olarak görülüyor.