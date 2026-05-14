DNA'mızda başka türlerin izi mi var? 400 bin yıllık dişten çıkan hayalet soylar

Bu durum, iki grup arasında geçmişte genetik temas yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Diğer varyant ise daha önce Denisovalılarda tespit edilmişti.

Bunlardan biri yalnızca Çin'deki Homo erectus örneklerinde görüldü. Bilim insanları bunun Doğu Asya'ya özgü ayrı bir Homo erectus soyuna işaret edebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, diş minesindeki ameloblastin adlı proteinde iki dikkat çekici genetik varyant tespit etti.

İncelenen fosiller Çin’in üç ayrı arkeolojik bölgesinde gün yüzüne çıkarıldı.

DENİSOVALILAR HALA BÜYÜK GİZEM

Bilim dünyası Denisovalılar hakkında hala çok sınırlı bilgiye sahip.

Şimdiye kadar bulunan kalıntılar yalnızca birkaç diş, çene kemiği ve bazı kemik parçalarından oluşuyor.

Araştırmacılar:

Ne kadar geniş bir coğrafyada yaşadıklarını,

Kaç farklı topluluktan oluştuklarını,

Ne zaman yok olduklarını

tam olarak bilmiyor.

Buna rağmen elde edilen veriler, Denisovalıların Neandertallerle yakın akraba olduğunu gösteriyor.

MODERN İNSANLARDA DA AYNI GENETİK İZ GÖRÜLDÜ

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise Denisovalılarda bulunan protein varyantının bazı modern insanlarda da görülmesi oldu.

Bilim insanlarına göre bu durum, Homo erectus bağlantılı bazı genetik özelliklerin Denisovalılar üzerinden modern insan genomuna taşınmış olabileceğini düşündürüyor.

Başka bir ifadeyle, yüz binlerce yıl önce yaşamış insan türlerinin izleri bugün hala insan DNA'sında bulunuyor olabilir.