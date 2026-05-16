Perseverance’tan yeni Mars pozu: NASA kritik bölgeden paylaştı

Space'de yer alan habere göre şubat 2021'de Mars'a iniş yapan Perseverance, Jezero Krateri'nde geçmişte mikrobiyal yaşam olup olmadığını araştırıyor. Bilim insanları milyarlarca yıl önce suyla kaplı olduğu düşünülen bu bölgede yaşam izlerine dair kanıt bulmayı hedefliyor. Toplanan kaya örnekleri ise ilerleyen yıllarda Dünya'ya getirilmek üzere özel tüplerde saklanıyor.

Hem bilimsel hem sanatsal değer taşıyor

NASA'nın yayımladığı son özçekim (aşağıdaki fotoğrafta) yalnızca bilimsel çalışma açısından değil görsel etkisi bakımından da büyük ilgi gördü. Mars'ın sessiz ve çorak manzarası önünde duran Perseverance, insanlığın uzay keşfindeki en önemli sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kızıl Gezegen'de görevine devam eden robotik kaşif her yeni görüntüyle Mars'ın bilinmeyen geçmişine dair yeni ipuçları sunmayı sürdürüyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA ve NASA'dan servis edilmiştir.

