Perseverance’tan yeni Mars pozu: NASA kritik bölgeden paylaştı
NASA'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıllık geçmişine ışık tutabilecek en önemli bölgelerden biri olan Jezero Krateri sınırlarında yeni bir özçekim paylaştı. Antik kayaçların ortasında çekilen kare hem görsel etkisi hem de taşıdığı bilimsel verilerle dikkat çekti.
Mars yüzeyinde görevini sürdüren Perseverance keşif aracı, bu kez yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil etkileyici bir özçekimle gündeme geldi. NASA'nın yayımladığı fotoğraf aracın Jezero Krateri'nin en eski kaya oluşumlarının bulunduğu bölgede ilerlediğini gözler önüne serdi.
61 fotoğraf tek karede birleşti
NASA'nın paylaştığı görüntü Perseverance'ın robotik kolunda bulunan özel kamerayla çekilen 61 ayrı fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.
Ortaya çıkan detaylı portrede keşif aracı, "Lac de Charmes" adı verilen kayalık bölgede adeta kameraya poz veriyor. Arka planda ise Mars'ın sert coğrafyasını yansıtan keskin sırtlar, kırmızı topraklar ve antik lav akıntılarının izleri dikkat çekiyor.
Bilim dünyasını heyecanlandıran bölge
Uzmanlara göre Perseverance'ın bulunduğu bölge Mars'ın erken dönem jeolojik yapısını anlamak açısından büyük önem taşıyor. Bölgedeki yaşlı kayaçların, gezegenin kabuk oluşumu ve geçmiş iklim koşulları hakkında kritik bilgiler barındırdığı düşünülüyor. Araç ayrıca fotoğrafta görülen yeni sondaj deliğiyle birlikte poz vererek bölgeden kaya örnekleri topladığını da ortaya koydu.
Antik yaşamın izleri araştırılıyor
Space'de yer alan habere göre şubat 2021'de Mars'a iniş yapan Perseverance, Jezero Krateri'nde geçmişte mikrobiyal yaşam olup olmadığını araştırıyor. Bilim insanları milyarlarca yıl önce suyla kaplı olduğu düşünülen bu bölgede yaşam izlerine dair kanıt bulmayı hedefliyor. Toplanan kaya örnekleri ise ilerleyen yıllarda Dünya'ya getirilmek üzere özel tüplerde saklanıyor.
Hem bilimsel hem sanatsal değer taşıyor
NASA'nın yayımladığı son özçekim (aşağıdaki fotoğrafta) yalnızca bilimsel çalışma açısından değil görsel etkisi bakımından da büyük ilgi gördü. Mars'ın sessiz ve çorak manzarası önünde duran Perseverance, insanlığın uzay keşfindeki en önemli sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kızıl Gezegen'de görevine devam eden robotik kaşif her yeni görüntüyle Mars'ın bilinmeyen geçmişine dair yeni ipuçları sunmayı sürdürüyor.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA ve NASA'dan servis edilmiştir.