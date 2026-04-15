Araştırma sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı ve Halibee'nin su kaynakları açısından zengin ancak yırtıcılar nedeniyle tehlikeli bir bölge olduğu belirtildi.

Alanda antiloplar, maymunlar ve aslan büyüklüğünde yırtıcı kedilere ait kalıntılar bulundu ancak hayvan kemiklerinde kesim izi olmadığı için yoğun av faaliyeti yapılmadığı düşünülüyor.

Kazılarda üç farklı bireye ait insan kalıntıları ortaya çıkarıldı; birinci iskelet iyi korunmuş, ikinci bireyde yanık izleri, üçüncü bireyde ise yırtıcı hayvan diş izleri tespit edildi.

Afrika'daki Afar Rift bölgesinde yapılan kazılar 100.000 yıl önce yaşamış insanların izlerini ortaya çıkardı. Bulgular erken Homo sapiens topluluklarının yaşam biçimi, çevresi ve ölüm süreçlerine dair çarpıcı bilgiler sunuyor.

Kazı alanında bulunan, üzerinde fosilleşmiş bitki kökleri bulunan bir obsidyen taş uç. (Fotoğraf:Tim White)

AÇIK ARAZİDE SAKLANAN TARİH

Etiyopya'nın Afar Rift bölgesindeki Halibee arkeolojik alanında yürütülen kazılar insanlık tarihine dair alışılmış kalıpları zorluyor. Çoğu önemli bulgu mağaralarda korunmuşken burada açık arazide böylesine zengin bir arşivin bulunması dikkat çekiyor. Çalışmaya liderlik eden Yonas Beyene ve ekibi binlerce taş alet ve çok sayıda kemik kalıntısı keşfetti. Bu durum insanların burayı sürekli bir yerleşimden ziyade belirli aralıklarla kullandığını gösteriyor.

UZAK MESAFELERLE BAĞLANTI

Kazılarda ortaya çıkarılan taş aletler erken insanların çevrelerine ne kadar iyi uyum sağladığını ortaya koyuyor. Aletlerin büyük kısmının yerel bazalttan yapılmış olması hammaddenin doğrudan çevreden temin edildiğini gösterirken az miktarda bulunan obsidyen önemli bir ipucu sunuyor.

Bölgede doğal olarak bulunmayan bu taş insanların uzak mesafelerle bağlantı kurmuş olabileceğini düşündürüyor. Bu da erken insan topluluklarının düşündüğümüzden daha hareketli ve organize olabileceğine işaret ediyor.