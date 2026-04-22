Instagram'a neden giremiyorum? Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı Instagram’da erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar akışı yenileyemiyor, hikaye paylaşamıyor ve DM gönderirken hatalarla karşılaşıyor. Peki Instagram çöktü mü, neden girilmiyor? İşte kullanıcı raporları ve merak edilenler.

Instagram'a neden giremiyorum? Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?
  • Instagram'da kullanıcılar akışın yenilenmemesi, hikayelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde teknik aksaklıklar yaşıyor.
  • Kullanıcılar 'Akış yenilenemedi' uyarısı alırken bazıları profillere erişemiyor.
  • Bazı bölgelerde uygulamanın hiç açılmadığı ya da beyaz ekranda kaldığı bildiriliyor.
  • Meta'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformu Instagram'da teknik aksaklıklar dikkat çekiyor. Kullanıcılar akışın yenilenmemesi, hikayelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde sorunlar yaşıyor.

Fotoğraf Downdetector'dan alınmıştır.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram kullanımında mevcut sorunlar olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf Downdetector'dan alınmıştır.

Erişim sorunu var mı?

Anlık veri paylaşan platformlara göre Instagram'da yoğun hata bildirimleri bulunuyor. Pek çok kullanıcı "Akış yenilenemedi" uyarısı alırken bazıları profillere erişemediğini söylüyor. Bazı bölgelerde ise uygulamanın hiç açılmadığı ya da beyaz ekranda kaldığı ifade ediliyor.

Meta'dan açıklama geldi mi?

Şu ana kadar Meta'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun geçici bir teknik arıza ya da sunucu kaynaklı yoğunluktan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Önce cips sonra çamur: Maymunlar abur cuburları toprakla nötrlüyor
Maymunlar midelerini toprakla nötrlüyor

