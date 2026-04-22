Sosyal medya platformu Instagram'da teknik aksaklıklar dikkat çekiyor. Kullanıcılar akışın yenilenmemesi, hikayelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde sorunlar yaşıyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcı raporları Instagram kullanımında mevcut sorunlar olduğunu gösteriyor.
Erişim sorunu var mı?
Anlık veri paylaşan platformlara göre Instagram'da yoğun hata bildirimleri bulunuyor. Pek çok kullanıcı "Akış yenilenemedi" uyarısı alırken bazıları profillere erişemediğini söylüyor. Bazı bölgelerde ise uygulamanın hiç açılmadığı ya da beyaz ekranda kaldığı ifade ediliyor.
Meta'dan açıklama geldi mi?
Şu ana kadar Meta'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun geçici bir teknik arıza ya da sunucu kaynaklı yoğunluktan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.