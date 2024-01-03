Real Madrid - Mallorca maçı S Sport Plus CANLI YAYIN linki 📺 3 Ocak 2023 REAL MADRID-MALLORCA maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle!

İspanya La Liga'da büyük bir heyecan yaşanmaya devam ediyor, ve futbolseverler arasında merakla beklenen bir karşılaşma Real Madrid ile Mallorca arasında gerçekleşecek.
İspanya La Liga'da büyük bir heyecan yaşanmaya devam ediyor, ve futbolseverler arasında merakla beklenen bir karşılaşma Real Madrid ile Mallorca arasında gerçekleşecek.
REAL MADRID-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Mallorca ile Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.15'te başlayacak olan müsabaka, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.
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REAL MADRID MALLORCA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ
Be Sport 1(belgium)/Hd
beIN Sports Connetct EPANA
Benfica Tv2(BTV2)
BT Sport 1/HD
REAL MADRID-MALLORCA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ
https://ssport.tv/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.