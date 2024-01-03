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Real Madrid - Mallorca maçı S Sport Plus CANLI YAYIN linki 📺 3 Ocak 2023 REAL MADRID-MALLORCA maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle!

İspanya La Liga'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Bu heyecan dolu ligde, Real Madrid takımı sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Arda Güler'in de kadroda yer almasının ardından maçın canlı yayın bilgileri en sık aratılanlar arasında bulunuyor. S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak maçın canlı yayın linkini sizler için derledik. İşte Real Madrid-Mallorca canlı yayını...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 18:37 Güncelleme 03 Ocak 2024, 18:37
Real Madrid - Mallorca maçı S Sport Plus CANLI YAYIN linki 📺 3 Ocak 2023 REAL MADRID-MALLORCA maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle!

İspanya La Liga'da büyük bir heyecan yaşanmaya devam ediyor, ve futbolseverler arasında merakla beklenen bir karşılaşma Real Madrid ile Mallorca arasında gerçekleşecek.

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Mallorca ile Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.15'te başlayacak olan müsabaka, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

⚽REAL MADRID - MALLORCA MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ⚽

ASpor CANLI YAYIN

REAL MADRID MALLORCA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ

Be Sport 1(belgium)/Hd

beIN Sports Connetct EPANA

Benfica Tv2(BTV2)

BT Sport 1/HD

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

https://ssport.tv/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

REAL MADRID MALLORCA ilk 11 kadrosu ⚽🔥 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Mallorca maçını ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar listesi!
REAL MADRID MALLORCA ilk 11 kadrosu ⚽🔥 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Mallorca maçını ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar listesi!

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