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Panathinaikos-PAS Giannina maçı S Sport TV8,5 CANLI YAYIN İZLE! Fatih Terim'in İLK MAÇI Panathinaikos-PAS Giannina full HD, bedava, şifresiz, canlı izle!

Tv8.5 yayın akışı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Fatih Terim’in Yunanistan Ligi Panathinakos takımının başında olacağı ilk maç için araştırmalar hızlandı. Başarılı Türk teknik direktör Fatih Terim'in Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçmesi, futbolseverler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Yunanistan Süper Ligi, ülkemizde geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla takip edilmeye başlandı. İşte Panathinaikos-PAS Giannina maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 19:17 Güncelleme 03 Ocak 2024, 19:17
Panathinaikos-PAS Giannina maçı S Sport TV8,5 CANLI YAYIN İZLE! Fatih Terim’in İLK MAÇI Panathinaikos-PAS Giannina full HD, bedava, şifresiz, canlı izle!

Panathinaikos-PAS Giannina mçı TV8.5'ta mı yayınlanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşma imzalamasının ardından, Türk futbolseverler Yunanistan Süper Lig maçlarını izlemek için arama motorları üzerinden bilgi almaya başladı.

PANATHİNAİKOS-PAS GİANNİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

TV 8,5 ve S Sport, Yunanistan Ligi maçlarınıın yayın haklarını satın aldı. Sezon sonuna kadar lig karşılaşmaları bu kanallardan naklen ekranlara gelecek.

3 OCAK 2024 TV8.5 YAYIN AKIŞI

  • 09:00Kick Off
  • 12:00Kick Off
  • 16:002023'ün En Güzel 100 Golü
  • 17:30Şampiyonlar Ligi Magazin
  • 18:30Avrupa Ve Konferans Ligi...
  • 19:30Avrupa Kupalarından En...
  • 20:00Aek - Volos
  • 22:00Panathinaikos - Pas Giannina

PANATHİNAİKOS-PAS GIANNINA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ!

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin linkinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

⚽PANATHINAKOS PAS GIANNINA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

PANATHINAIKOS LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, 15. haftası geride kalan Yunanistan Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde 35 puanlı PAOK bulunuyor. PAOK'u Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan çalıştırıyor.

PANATHİNAİKOS'TA 2 EKSİK

Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Filip Djuricic ve Adam Cerin, son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Arjantinli kanat oyuncusu Sebastian Palacios ile Hollandalı stoper Bart Schenkefeld ise sakatlanarak dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayağını burkan Palacios'un yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı, ayak bileğinden sakatlanan Schenkefeld'in ise yarınki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

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