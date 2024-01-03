Panathinaikos-PAS Giannina maçı S Sport TV8,5 CANLI YAYIN İZLE! Fatih Terim’in İLK MAÇI Panathinaikos-PAS Giannina full HD, bedava, şifresiz, canlı izle!

Panathinaikos-PAS Giannina mçı TV8.5'ta mı yayınlanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşma imzalamasının ardından, Türk futbolseverler Yunanistan Süper Lig maçlarını izlemek için arama motorları üzerinden bilgi almaya başladı.
PANATHİNAİKOS-PAS GİANNİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
TV 8,5 ve S Sport, Yunanistan Ligi maçlarınıın yayın haklarını satın aldı. Sezon sonuna kadar lig karşılaşmaları bu kanallardan naklen ekranlara gelecek.
3 OCAK 2024 TV8.5 YAYIN AKIŞI
- 09:00Kick Off
- 12:00Kick Off
- 16:002023'ün En Güzel 100 Golü
- 17:30Şampiyonlar Ligi Magazin
- 18:30Avrupa Ve Konferans Ligi...
- 19:30Avrupa Kupalarından En...
- 20:00Aek - Volos
- 22:00Panathinaikos - Pas Giannina
PANATHİNAİKOS-PAS GIANNINA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ!
https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin linkinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
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