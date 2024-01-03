REAL MADRID MALLORCA ilk 11 kadrosu ⚽🔥 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Mallorca maçını ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar listesi!

LaLiga'nın 19. haftasında lider Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı konuk edecek. İşte Real Madrir Mallorca maçı canlı yayını...
LaLiga'nın 19. haftasında lider Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı konuk edecek. İşte Real Madrir Mallorca maçı canlı yayını...
ARDA GÜLER KADRODA!
Real Madrid'e bu sezon başında transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıkabilir. Kulüpten yapılan açıklamada Arda Güler, Mallorca maçının kadrosunda yer aldığı belirtildi.
CARLO ANCELOTTI AÇIKLADI
İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.
Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya LaLiga'nın 19. haftasında oynanacak Real Madrid-Mallorca maçı 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak ve mücadeleyi Alejandro Muniz Ruiz yönetecek. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.
İlk 11 açıklandığında haberimizde yer alacak.
MAÇI CANLI YAYINLAMASI BEKLENEN YABANCI
KANALLAR LİSTESİ
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beIN Sports Connetct EPANA
Benfica Tv2(BTV2)
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