REAL MADRID MALLORCA ilk 11 kadrosu ⚽🔥 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Mallorca maçını ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar listesi!

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.