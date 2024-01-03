Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.
Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan Kanarya'da yüzler gülüyor.
Kadıköy'de ezeli rakibi ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, ikili averajı ise riske attı.
Ligin sondan ikinci haftası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bu maça bırakmadan ilan etmek istiyor.
Kanarya, bu doğrultuda gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da önem arz ediyor.
Yabancı sayısı sınırı aşan Kanarya, bazı isimlerle yolları ayırmanın peşinde.
Sarı lacivertliler orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı takımdan göndermenin planlarını yapıyor.
LİSTE BAŞI KRUNIC!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Milan'ın yetenekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer listesinin üst sıralarına yazdı.
Sarı-Lacivertliler, orta saha mevkii için uzun süredir çeşitli alternatifler üzerinde dururken, Boşnak oyuncunun tecrübesi ve yetenekleri, teknik direktör İsmail Kartal'ın dikkatini çekmişti.
LYON DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük rakibi ise Fransa'nın köklü kulüplerinden Olimpik Lyon oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon, Krunic için Milan ile temas kurdu.
Bu gelişme, transfer yarışını kızıştırırken, Lyon'un bir adım öne geçmesi durumunda Fenerbahçe için yeni bir fırsat doğabilir.
İddialara göre, eğer Lyon Krunic'i kadrosuna katarsa, bir başka yıldız oyuncu Corentin Tolisso'yu Fenerbahçe'ye önerecek.
EN İYİ SEÇENEK
Tolisso, Fenerbahçe için oldukça çekici bir seçenek olarak görünüyor. Fransız oyuncunun deneyimi ve oyun zekası, Sarı-Lacivertlilerin orta sahasına önemli bir katkı sağlayabilir.
Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminde esnek bir strateji izleyerek, Krunic transferinde yaşanabilecek olası aksiliklere karşı alternatif planlarını hazır tutuyor.
Tolisso'nun ismi, bu alternatifler arasında öne çıkıyor.