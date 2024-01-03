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Fenerbahçe'ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu

Ara transfer döneminde takıma bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i gündemine almıştı. Boşnak oyuncu için Olimpik Lyon da devreye girdi. Fransız basınına yansıyan habere göre Lyon Krunic'i transfer ederse, Fenerbahçe'ye yıldız ismi önerecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:52 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:52
Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan Kanarya'da yüzler gülüyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Kadıköy'de ezeli rakibi ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, ikili averajı ise riske attı.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Ligin sondan ikinci haftası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bu maça bırakmadan ilan etmek istiyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Kanarya, bu doğrultuda gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da önem arz ediyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Yabancı sayısı sınırı aşan Kanarya, bazı isimlerle yolları ayırmanın peşinde.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Sarı lacivertliler orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı takımdan göndermenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

LİSTE BAŞI KRUNIC!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Milan'ın yetenekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer listesinin üst sıralarına yazdı.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Sarı-Lacivertliler, orta saha mevkii için uzun süredir çeşitli alternatifler üzerinde dururken, Boşnak oyuncunun tecrübesi ve yetenekleri, teknik direktör İsmail Kartal'ın dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

LYON DEVREYE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük rakibi ise Fransa'nın köklü kulüplerinden Olimpik Lyon oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon, Krunic için Milan ile temas kurdu.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Bu gelişme, transfer yarışını kızıştırırken, Lyon'un bir adım öne geçmesi durumunda Fenerbahçe için yeni bir fırsat doğabilir.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

İddialara göre, eğer Lyon Krunic'i kadrosuna katarsa, bir başka yıldız oyuncu Corentin Tolisso'yu Fenerbahçe'ye önerecek.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

EN İYİ SEÇENEK

Tolisso, Fenerbahçe için oldukça çekici bir seçenek olarak görünüyor. Fransız oyuncunun deneyimi ve oyun zekası, Sarı-Lacivertlilerin orta sahasına önemli bir katkı sağlayabilir.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminde esnek bir strateji izleyerek, Krunic transferinde yaşanabilecek olası aksiliklere karşı alternatif planlarını hazır tutuyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso

Tolisso'nun ismi, bu alternatifler arasında öne çıkıyor.

Fenerbahçe’ye Krunic şoku! B planını Fransızlar duyurdu: Tolisso
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