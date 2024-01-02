Fatih Terim Panatinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan Süper Ligi Panathinaikos-PAS Giannina canı yayın! İmparator’un ilk maçı...

Futbolseverler, Fatih Terim'in Panathinaikos serüvenine tanıklık etmek için heyecanla bu önemli mücadeleyi bekliyor. Karşılaşma, Apostolos Nikolaidis Stadı'nda gerçekleşecek ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.