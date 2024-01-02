Fatih Terim Panatinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan Süper Ligi Panathinaikos-PAS Giannina canı yayın! İmparator’un ilk maçı...

Panathinaikos, şampiyonluk mücadelesi verdiği Yunanistan Süper Ligi'nde, Terim'in liderliğindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Panathinaikos, ligin 16. haftasında yarın PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.
Panathinaikos, şampiyonluk mücadelesi verdiği Yunanistan Süper Ligi'nde, Terim'in liderliğindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Panathinaikos, ligin 16. haftasında yarın PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.
PANATİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Panathinaikos'un sahasında PAS Giannina'yı konuk edeceği müsabaka, yarın TSİ 22:00'de başlayacak. Fatih Terim'in Yunanistan'daki ilk sınavı olan bu karşılaşma, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
Ligdeki 15 hafta sonunda 34 puanla 2. sırada bulunan Panathinaikos, lider PAOK'un bir puan gerisinde yer alıyor. Maç öncesinde Panathinaikos'ta 2 eksik dikkat çekiyor. Sebastian Palacios ve Bart Schenkefeld'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri açıklandı.
Futbolseverler, Fatih Terim'in Panathinaikos serüvenine tanıklık etmek için heyecanla bu önemli mücadeleyi bekliyor. Karşılaşma, Apostolos Nikolaidis Stadı'nda gerçekleşecek ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
S SPORT PLUS CANLI İZLE!
S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6