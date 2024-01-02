Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Menajeri duyurdu

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara transfer olan Faslı futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi.
İstikrarlı bir görüntü çizemeyen 30 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığı yarattı.
Sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtilmişti.
Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu ifade edilen Ziyech'in yönetimle görüştüğü ve kolaylık istediği öne sürülmüştü.
Öyle ki FIFA Menajeri George Gardhi'nin, "Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dediği iddia edilmişti.
GARDHI'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Galatasaray'la yakın ilişkileri bulunan FIFA Menajeri George Gardi, Hakim Ziyech konusu hakkında paylaşımda bulundu.
"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"
Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 14 maçta forma giydi.
Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.