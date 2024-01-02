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Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Menajeri duyurdu

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer olan Hakim Ziyech, performansıyla sınıfta kaldı. 6 aylık Türkiye kariyerinde sakatlıklarla boğuşan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ziyech'in menajerinden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:40 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:40
Ziyech gerçeği ortaya çıktı! Menajeri duyurdu

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara transfer olan Faslı futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

İstikrarlı bir görüntü çizemeyen 30 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığı yarattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

Sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu ifade edilen Ziyech'in yönetimle görüştüğü ve kolaylık istediği öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

Öyle ki FIFA Menajeri George Gardhi'nin, "Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dediği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

GARDHI'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Galatasaray'la yakın ilişkileri bulunan FIFA Menajeri George Gardi, Hakim Ziyech konusu hakkında paylaşımda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"

Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 14 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!

Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Menajerinden Hakim Ziyech yalanlaması!
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