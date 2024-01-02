Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli, kaç yaşında? SURVIVOR All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç kez, hangi yıllarda yarıştı?

Yiğit Poyraz, sporcu kimliği ve başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. Peki, Yiğit Poyraz kimdir? İşte merak edilenler...
Yiğit Poyraz, sporcu kimliği ve başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. Peki, Yiğit Poyraz kimdir? İşte merak edilenler...
YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Survivor Yiğit, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptı.
Aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade eden Yiğit Poyraz, 1.80 boyunda ve 78 kilo.
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