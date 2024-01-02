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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli, kaç yaşında? SURVIVOR All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç kez, hangi yıllarda yarıştı?

Survivor All Star 2024, şimdiden izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Mavi Takımın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Poyraz, önceki sezonlarda sergilediği başarılı performansı ile hafızalarda yer etmiş bir isim.Peki, Survivor Yiğit Poyraz kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 17:20 Güncelleme 02 Ocak 2024, 17:20
Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nereli, kaç yaşında? SURVIVOR All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç kez, hangi yıllarda yarıştı?

Yiğit Poyraz, sporcu kimliği ve başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. Peki, Yiğit Poyraz kimdir? İşte merak edilenler...

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor Yiğit, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptı.

Aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade eden Yiğit Poyraz, 1.80 boyunda ve 78 kilo.

MAVİ TAKIM

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

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