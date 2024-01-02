Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

ANCELOTTI: ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ Üçsakat oyuncunun takıma döndüğünü açıklayan İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek." dedi.





"ARDA'NIN TAKIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAK" Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." ifadesini kullandı.





"YAPABİLİRSEM SÜRE VERECEĞİM" Deneyimli teknik adam, genç futbolcuya Real Mallorca maçında süre vermek istediğini de belirterek, "Arda Güler eski seviyesine kavuştu. Bize çok faydası olacak. Daha çok genç ve onun için acele etmiyoruz. Önünde parlak bir gelecek var..Yarın oynar mı? Birlikte göreceğiz. Yapabilirsem süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maçta.." şeklinde konuştu.





Öte yandan Real Madrid'le sözleşmesini uzatmasıyla ilgili soruya ise Ancelotti şu yanıtı verdi:



"Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor. Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık."