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Beklenen gün geldi! Real Madrid'den Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa devlerini peşinde takan Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Sakatlıklardan dolayı 2023 yılın forma şansız bulamayan milli yıldız, yeni yıla ise müjdeli bir haberle uyandı. Maç kadrosuna alınan Arda için Ancelotti de açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:50
Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve temmuz ayından bu yana üç kez sakatlık yaşayan Arda Güler, formasına kavuşuyor...

Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

Geçtiğimiz günlerde sakatlığını tamamen atlatıp takımla çalışmalara katılan 18 yaşındaki milli futbolcu, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.


Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 Ocak Çarşamba akşamı oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi basın toplantısında konuştu.


Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

ANCELOTTI: ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

Üçsakat oyuncunun takıma döndüğünü açıklayan İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek." dedi.

Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

"ARDA'NIN TAKIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." ifadesini kullandı.

Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

"YAPABİLİRSEM SÜRE VERECEĞİM"

Deneyimli teknik adam, genç futbolcuya Real Mallorca maçında süre vermek istediğini de belirterek, "Arda Güler eski seviyesine kavuştu. Bize çok faydası olacak. Daha çok genç ve onun için acele etmiyoruz. Önünde parlak bir gelecek var..Yarın oynar mı? Birlikte göreceğiz. Yapabilirsem süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maçta.." şeklinde konuştu.

Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması

Öte yandan Real Madrid'le sözleşmesini uzatmasıyla ilgili soruya ise Ancelotti şu yanıtı verdi:

"Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor. Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık."

Beklenen gün geldi! Real Madrid’den Arda Güler açıklaması
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