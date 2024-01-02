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Survivor Turabi kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 All Turabi Çamkıran ne zaman, hangi yıl şampiyon oldu?

Survivor 2024, heyecan dolu bir sezona hazırlanırken, şimdiden gündeminin nabzını Turabi Çamkıran ile tutuyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Turabi Çamkıran ve Poyraz tartışmasıyla gündeme oturdu. Peki, Turabi Çamkıran kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:31 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:32
Survivor Turabi kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 All Turabi Çamkıran ne zaman, hangi yıl şampiyon oldu?

Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer alan Turabi Çamkıran da yayınlanan tanıtımın ardından merak konusu oldu.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu.

Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı.

Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

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