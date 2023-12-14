Exxen çöktü mü? 14 Aralık 2023 Fenerbahçe - Spartak Tranva TV8.5Tan mı yayınlanacak? EXXEN neden açılmıyor?

Türkiye'nin popüler dijital yayın platformu Exxen, bugün maç öncesi yaşanan yoğunluk ve olası teknik sorunlar nedeniyle kullanıcıları tarafından en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Spartak Tranva ile oynayacağı kritik maçı yakından izlemek isteyenler, Exxen uygulamasının neden açılmadığını merak ediyor. İşte detaylar...