📺 FB - Tranva Exxen CANLI YAYIN LİNKİ 🔥⚽️ 14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Tranva maçı (TV8.5 - CBC Sports) maçı ŞİFRESİZ, bedava, full HD CANLI YAYIN İZLE!

FB - Tranva canlı yayını için araştırmalar hızlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu heyecanı devam ediyor! Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında rövanş mücadelesine çıkacak. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan sarı lacivertliler, taraftarlarıyla birlikte bu önemli maçı bekliyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri...
FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI TV8,5'TA MI?
Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayını ile takip edilecek. Sistemde yoğunluk oluşması halinde gözler TV8,5 ekranlarına dönecek.
14 ARALIK 2023 TV8.5 YAYIN AKIŞI
19:45 Konferans Ligi Maç Başlıyor / CanlıSpor
20:45 "Ferencvaros - Fiorentina" Konferans Ligi F Grubu / CanlıSpor
22:40 " Fenerbahçe - Spartak Trnava" Konferans LigiSpor
23:00 "Real Betis - Rangers" Avrupa Ligi C Grubu / CanlıSpor
01:00 Konferans Ligi ÖzelSpor
02:30 Avrupa Ligi 6. Hafta ÖzetlerSpor
03:30 Konferans Ligi 6. Hafta ÖzetleriSpor
04:30 "Fenerbahçe - Spartak Trnava" Konferans Ligi H Grubu