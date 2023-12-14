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📺 FB - Tranva Exxen CANLI YAYIN LİNKİ 🔥⚽️ 14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Tranva maçı (TV8.5 - CBC Sports) maçı ŞİFRESİZ, bedava, full HD CANLI YAYIN İZLE!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubundaki heyecan dorukta! Fenerbahçe, Slovak ekibi Spartak Trnava'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 2-1'lik skorla sarı lacivertlilerin lehine sona ermişti, ve şimdi sıra rövanşta. Taraftarların merakla beklediği soru ise Fenerbahçe Spartak Trnava maçının TV8,5'ta mı yayımlanacağı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği. UEFA Konferans Ligi maçları genellikle Exxen platformunda yayımlanıyor, ancak yoğunluk durumunda televizyon ekranlarına yönlendirilebiliyor. Ayrıca maçı canlı olarak yayınlayan yabancı kanalları da sizler için derledik. İşte 14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Tranva maçı canlı yayın linki ve yabancı kanallar listesi...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 17:59 Güncelleme 14 Aralık 2023, 17:59
📺 FB - Tranva Exxen CANLI YAYIN LİNKİ 🔥⚽️ 14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Tranva maçı TV8.5 - CBC Sports maçı ŞİFRESİZ, bedava, full HD CANLI YAYIN İZLE!

FB - Tranva canlı yayını için araştırmalar hızlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu heyecanı devam ediyor! Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında rövanş mücadelesine çıkacak. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan sarı lacivertliler, taraftarlarıyla birlikte bu önemli maçı bekliyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI TV8,5'TA MI?

Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayını ile takip edilecek. Sistemde yoğunluk oluşması halinde gözler TV8,5 ekranlarına dönecek.

14 ARALIK 2023 TV8.5 YAYIN AKIŞI

19:45 Konferans Ligi Maç Başlıyor / CanlıSpor
20:45 "Ferencvaros - Fiorentina" Konferans Ligi F Grubu / CanlıSpor
22:40 " Fenerbahçe - Spartak Trnava" Konferans LigiSpor
23:00 "Real Betis - Rangers" Avrupa Ligi C Grubu / CanlıSpor
01:00 Konferans Ligi ÖzelSpor
02:30 Avrupa Ligi 6. Hafta ÖzetlerSpor
03:30 Konferans Ligi 6. Hafta ÖzetleriSpor
04:30 "Fenerbahçe - Spartak Trnava" Konferans Ligi H Grubu

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport

QQ Sports Live

Sky Sport Austria 1

TV2 Play Denmark

Elisa Viihde Viaplay

RMC Sport en direct

Viaplay Norway

Viaplay Poland

Movistar+

Viaplay Sweden

Blue Sport

Paramount+

ViX

FENERBAHÇE AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

1- Nordsjaelland 10

2- Ludogorets 9

3- Fenerbahçe 9

4- Spartak Trnava 1

TV8,5 CANLI İZLE LİNKİ

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

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