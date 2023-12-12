Ankaragücü Başkanı Faruk Koca TUTUKLANDI MI, neden? Faruk Koca ceza alacak mı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi

Süper Lig 'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü -Çaykur Rizespor maçı skandal bir olayla sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler 'e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırı, futbol dünyasını şoke etti. Peki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Meler'e yumruklu saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 6 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Hastaneden Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Meler'in kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söylediği iddia edildi.

FARUK KOCA TUTUKLANDI MI?

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gözaltına alınacağını bildirmişti. Yerlikaya şu ifadeleri kullanmıştı:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."