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Halil Umut Meler nereli? Hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi...

Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından maç hakemi Halil Umut Meler hakkında araştırmalar hızlandı. Hakem Halil Umut Meler ilk Süper Lig'ini Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçında yönetmişti. Peki, Halil Umut Meler kimdir? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 08:12 Güncelleme 12 Aralık 2023, 08:13
Halil Umut Meler nereli? Hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi...

Halil Umut Meler 11 Aralık'ta gerçekleştirilen Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ardından en sık aratılanlar arasında yer aldı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamaktadır.

11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştır.

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