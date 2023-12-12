Son günlerde sıklıkla ''Güneş patlaması mı olacak, ne zaman? NASA Güneş patlaması nedir, etkileri neler? Güneş patlaması neden olur, en son ne zaman oldu?'' sorularına yanıt aranır oldu. Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen isimdir. Peki Güneş patlaması olacak mı, hangi tarihte olacak?
GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLACAK?
Güneş patlaması bazı bilim insanlarının uyarılara göre 2024 yılı başlarında Dünya'yı etkileyebilir.
GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR, NEDEN OLUR, EN SON NE ZAMAN OLDU? İŞTE ETKİLERİ...
Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.
6x1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.