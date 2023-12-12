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Güneş patlaması mı olacak, ne zaman? NASA Güneş patlaması nedir, etkileri neler? Güneş patlaması neden olur, en son ne zaman oldu?

2024 yılı yaklaşırken Güneş patlaması hakkında araştırmalar hızlandı. Bilim insanları uyardı! 2024 yılı başlarında Güneş fırtınalarının Dünya’yı etkileyebileceği iddia edilirken internet arama motorlarında da konuya ilişkin bilgiler sorgulanır oldu. Peki Güneş patlaması mı olacak, ne zaman? NASA Güneş patlaması nedir, etkileri neler? Güneş patlaması neden olur, en son ne zaman oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:17 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:17
Güneş patlaması mı olacak, ne zaman? NASA Güneş patlaması nedir, etkileri neler? Güneş patlaması neden olur, en son ne zaman oldu?

Son günlerde sıklıkla ''Güneş patlaması mı olacak, ne zaman? NASA Güneş patlaması nedir, etkileri neler? Güneş patlaması neden olur, en son ne zaman oldu?'' sorularına yanıt aranır oldu. Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen isimdir. Peki Güneş patlaması olacak mı, hangi tarihte olacak?

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Güneş patlaması bazı bilim insanlarının uyarılara göre 2024 yılı başlarında Dünya'yı etkileyebilir.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR, NEDEN OLUR, EN SON NE ZAMAN OLDU? İŞTE ETKİLERİ...

Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

6x1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler.

Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.

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