Son günlerde sıklıkla ''Güneş patlaması mı olacak, ne zaman? NASA Güneş patlaması nedir, etkileri neler? Güneş patlaması neden olur, en son ne zaman oldu?'' sorularına yanıt aranır oldu. Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen isimdir. Peki Güneş patlaması olacak mı, hangi tarihte olacak?