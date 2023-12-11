Hakem camiası ayağa kalktı! Atilla Karaoğlan'dan Halil Umut Meler'e destek paylaşımı: "O yumruk hepimize atıldı kardeşim"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.
TEKME DE ATTILAR
Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı.
Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler'e yönelik skandal saldırı hakem camiasını ayağa kaldırdı. Hakem camiasından yaşanan olaya büyük tepki yağdı.
ATİLLA KARAOĞLAN'DAN TEPKİ
Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından maç sonunda yumruklanan Halil Umut Meler'e Süper Lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan'dan destek geldi.
Atilla Karaoğlan, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim, yalnız değilsin" paylaşımını yaptı.
ALİ PALABIYIK: TÜRK FUTBOLU İÇİN KAPKARA BİR GECE
Ali Palabıyık da Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi: "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece"
LALE ORTA: TÜRK FUTBOLUNUN EN KARA GÜNÜ
Eski MHK Başkanı Lale Orta da yaşananlara tepkisiz kalamadı. Lale Orta paylaşımında, "İçim acıdı. Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.
Hakem camiasından yükselen tepkiler şu şekilde:
Turgut Doman: "Bu yumruk hepimize atılmıştır. Yalnız değilsin Umut abi"
Göktuğ Hazar: "Bu yumruk hepimize atılmıştır. Yalnız değilsin Umut abi"
Hakan Ceylan: "Büyük bir gururla..."
TFFHGD: TÜM HAKEMLERİMİZE MÜSABAKALARA ÇIKMAMA ÇAĞRIMIZI BURADAN İLAN EDİYORUZ
Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği bu olayla ilgili açıklama yayımladı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"11 Aralık Pazartesi akşamı Ankara Eryaman Stadı'nda hakem camiamızın gözbebeği FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e karşı yapılan şiddete tüm Türkiye gibi bizler de şahit olduk. Bu hadiseyi gerçekleştirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri derinden yaralamıştır. Futbolu yönetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai işlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz.
Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk Futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek olan ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir.
FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan şiddetli saldırı, sadece Hakemimiz Halil Umut Meler'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün Hakem Camiası olarak birlik olma günüdür."