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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme gelen Faruk Koca kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 11 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gündeme geldi. Peki, Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 08:05 Güncelleme 12 Aralık 2023, 08:05
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme geldi. Peki, Faruk Koca kimdir? İşte detaylar...

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FARUK KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi.Lise mezunudur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.

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