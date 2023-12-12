MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme geldi. Peki, Faruk Koca kimdir? İşte detaylar...
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme geldi. Peki, Faruk Koca kimdir? İşte detaylar...
FARUK KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi.Lise mezunudur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.
Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.