Fenerbahçe - Sivasspor MAÇ SONUCU: 4-1 | ÖZET

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

4. dakikada Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'ya topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı çeldi ve Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada Saiz'in pasında ceza yayına hareketlenen N'jie'ye Osayi-Samuel müdahale etti. Bu oyuncudan dönen topu kontrol eden Burak Kapacak, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinden vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.