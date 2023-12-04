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Fenerbahçe - Sivasspor MAÇ SONUCU: 4-1 | ÖZET

Fenerbahçe, 14. hafta maçında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip kritik karşılaşmada farka koşarak Galatasaray'dan zirve koltuğunu geri almayı başardı. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında sahadan 4-1'lik sonuçla galip ayrıldı. .

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 19:04 Güncelleme 04 Aralık 2023, 22:02
Fenerbahçe - Sivasspor MAÇ SONUCU: 4-1 | ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının maç sonucu ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'ya topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı çeldi ve Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına çıkardı. Sivasspor'da Camara, Dzeko'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Saiz'in pasında ceza yayına hareketlenen N'jie'ye Osayi-Samuel müdahale etti. Bu oyuncudan dönen topu kontrol eden Burak Kapacak, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinden vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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