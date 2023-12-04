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Fenerbahçe'de Brugge ayrılık! Yıldız isim imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında kadrosunu tıpkı sezon başında olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya, takımdan gönderilecek isimleri de belirledi. Yabancı basın, yıldız ismin imza attığı takımı da duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:48 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:01
Fenerbahçe’de Brugge ayrılık! Yıldız isim imzayı attı

Süper Lig'de liderliği geri almak isteyen Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Avrupa kupalarında üst üste alınan ağır mağlubiyetleri taraftarına unutturmak isteyen sarı lacivertliler mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Dzeko'yu yedeklemek istiyor.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Forvet transferi için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar Batshuayi için kararını verdi.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Milliyet'te yer alan habere göre, Edin Dzeko transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi, Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Tecrübeli yıldız santrforun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Batshuayi'nin yüksek maliyeti Belçika ekibini düşündürürken Tarafların ara transfer dönemine kadar sorunun çözülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

EURO 2024'te Belçika Milli Takımı'na davet almak isteyen Batshuayi'nin düzenli forma giymek istediğini belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

Belçika Milli Takımı'nın formasını 53 maçta giyen Michy Batshuayi, 27 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

F.BAHÇE KARİYERİ

Belçikalı yıldız futbolcu Fenerbahçe formasıyla 47 resmi müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

30 yaşındaki futbolcu 23 golle takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı

9 milyon Euro piyasa değeri olan Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe’de ayrılı: Batahuayi imzayı attı! İşte yeni takımı
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