Fenerbahçe’de Brugge ayrılık! Yıldız isim imzayı attı

Süper Lig'de liderliği geri almak isteyen Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de liderliği geri almak isteyen Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında üst üste alınan ağır mağlubiyetleri taraftarına unutturmak isteyen sarı lacivertliler mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.
Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Dzeko'yu yedeklemek istiyor.
Forvet transferi için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar Batshuayi için kararını verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Edin Dzeko transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi, Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli yıldız santrforun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Batshuayi'nin yüksek maliyeti Belçika ekibini düşündürürken Tarafların ara transfer dönemine kadar sorunun çözülmesi bekleniyor.
EURO 2024'te Belçika Milli Takımı'na davet almak isteyen Batshuayi'nin düzenli forma giymek istediğini belirtildi.
Belçika Milli Takımı'nın formasını 53 maçta giyen Michy Batshuayi, 27 gol sevinci yaşadı.
F.BAHÇE KARİYERİ
Belçikalı yıldız futbolcu Fenerbahçe formasıyla 47 resmi müsabakada görev aldı.
30 yaşındaki futbolcu 23 golle takımına katkı sağladı.
9 milyon Euro piyasa değeri olan Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.