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Fenerbahçe'nin Elmas'ı Galatasaray'a! O sözleri gündem oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas için devreye girdi. A Spor'un duyurduğu haber sonrası o sözler ise gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 15:26 Güncelleme 04 Aralık 2023, 15:26
Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözleri gündem oldu

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Sarı kırmızılılar bir yandan oynadığı maçların tamamını galip bitirmek isterken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Dursun Özbek ve kurmayları ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde transferle ilgili raporunu yönetime iletmişti.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Bu rapor sonrası geniş çaplı bir araştırmaya geçen yönetim, ocak ayı transfer listesini belirledi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Cimbom'un devre arasında en az 3 takviye yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Bu bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması durumunda harcayacağı transfer bütçesinin de artacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Devler Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak olan Aslan, karşılaşmayı kazanması halinde son 16'ya kalacak.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Yönetim Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanması durumunda transferde çok daha rahat hamle yapabilecek.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Transfer görüşmelerini bu doğrultuda sürdüren Galatasaray'ın, önemli yıldızlarla görüştüğü bildirildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Erden Timur'un transferde yine başrolde olduğu ve takım kalitesini yükseltmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Bu doğrultuda listesindeki futbolcularla temaslarını sürdüren yönetimin çok önemli bir futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Şu ana kadar adı basında hiç yer almayan o yıldız için hummalı bir transfer çalışması yapıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Bu oyuncunun ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği ve o ismi çok istediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Galatasaray'ın transferdeki o hedefinin eski Fenerbahçeli oyuncu olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Aslan bu takviyeyle birlikte ocak ayında büyük bir gündem yaratabilir.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

G.SARAY'DAN ELJIF ELMAS BOMBASI!

Galatasaray'ın, ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Sarı kırmızılı yönetimin, eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Yönetimin Eljif Elmas hamlesiyle orta sahayı kusursuz bir hale getirmeyi planladığı ve transfer için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Galatasaray'ın ise Eljif'in yalnızca maaşını ödemek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Eljif'in kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Öte yandan Galatasaray'ın, Napoli ile yapacağı kontrata satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Ancak Napoli'nin bu talebi kabul etmesinin zor olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Eljif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

1.82 boyundaki orta saha ülke milli takımında da 52 mücadelede 12 gol attı.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

Geçen yıl İtalya'da şampiyonluk yaşayan Eljif'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olan Eljif, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu

O SÖZLER GÜNDEM OLDU!

Eljif'in adının Galatasaray ile anılmasının ardından, Fenerbahçe'den ayrılırken söylediği sözler gündem oldu. Elmas, "Ben Fenerbahçeli Eljif'im. Bir gün geri döneceğim." demişti.

Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözler gündem oldu
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