Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözleri gündem oldu

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son sürat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar bir yandan oynadığı maçların tamamını galip bitirmek isterken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Dursun Özbek ve kurmayları ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.
Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde transferle ilgili raporunu yönetime iletmişti.
Bu rapor sonrası geniş çaplı bir araştırmaya geçen yönetim, ocak ayı transfer listesini belirledi.
Cimbom'un devre arasında en az 3 takviye yapacağı belirtildi.
Bu bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi.
Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması durumunda harcayacağı transfer bütçesinin de artacağı ifade edildi.
Devler Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak olan Aslan, karşılaşmayı kazanması halinde son 16'ya kalacak.
Yönetim Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanması durumunda transferde çok daha rahat hamle yapabilecek.
Transfer görüşmelerini bu doğrultuda sürdüren Galatasaray'ın, önemli yıldızlarla görüştüğü bildirildi.
Erden Timur'un transferde yine başrolde olduğu ve takım kalitesini yükseltmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğu aktarıldı.
Bu doğrultuda listesindeki futbolcularla temaslarını sürdüren yönetimin çok önemli bir futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.
Şu ana kadar adı basında hiç yer almayan o yıldız için hummalı bir transfer çalışması yapıldığı öne sürüldü.
Bu oyuncunun ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı olduğu ortaya çıktı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği ve o ismi çok istediği belirtildi.
Galatasaray'ın transferdeki o hedefinin eski Fenerbahçeli oyuncu olduğu vurgulandı.
Aslan bu takviyeyle birlikte ocak ayında büyük bir gündem yaratabilir.
İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN ELJIF ELMAS BOMBASI!
Galatasaray'ın, ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sarı kırmızılı yönetimin, eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü.
Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Yönetimin Eljif Elmas hamlesiyle orta sahayı kusursuz bir hale getirmeyi planladığı ve transfer için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.
Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.
Galatasaray'ın ise Eljif'in yalnızca maaşını ödemek istediği iddia edildi.
Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi ve Eljif'in kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'ın, Napoli ile yapacağı kontrata satın alma opsiyonu da eklettirmek istediği vurgulandı.
Ancak Napoli'nin bu talebi kabul etmesinin zor olduğu belirtildi.
Eljif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı.
Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
1.82 boyundaki orta saha ülke milli takımında da 52 mücadelede 12 gol attı.
Geçen yıl İtalya'da şampiyonluk yaşayan Eljif'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olan Eljif, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
O SÖZLER GÜNDEM OLDU!
Eljif'in adının Galatasaray ile anılmasının ardından, Fenerbahçe'den ayrılırken söylediği sözler gündem oldu. Elmas, "Ben Fenerbahçeli Eljif'im. Bir gün geri döneceğim." demişti.