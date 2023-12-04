Fenerbahçe’nin Elmas’ı Galatasaray’a! O sözleri gündem oldu

Devler Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak olan Aslan, karşılaşmayı kazanması halinde son 16'ya kalacak.

Yönetim Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanması durumunda transferde çok daha rahat hamle yapabilecek.

Transfer görüşmelerini bu doğrultuda sürdüren Galatasaray'ın, önemli yıldızlarla görüştüğü bildirildi.

Erden Timur'un transferde yine başrolde olduğu ve takım kalitesini yükseltmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğu aktarıldı.