PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI 📺 A Milli Futbol Takımı kaçıncı torbada, rakipleri kimler? UEFA EURO 2024 TRT Spor kura çekimi canlı yayın izle!

Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma başarısı, futbolseverleri heyecanlandırdı. UEFA'nın düzenlediği 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nu 17 puanla lider tamamlayarak tarihlerinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti. Peki, A Milli Futbol Takımı kaçıncı torbada, rakipleri kimler? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 16:32 Güncelleme 02 Aralık 2023, 16:32
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI 📺 A Milli Futbol Takımı kaçıncı torbada, rakipleri kimler? UEFA EURO 2024 TRT Spor kura çekimi canlı yayın izle!

Elemelerin son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantileyen Türkiye, şimdi gözlerini EURO 2024 kura çekimine çevirdi. Kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek ve milli takımımız, gruplarındaki rakipleriyle yüzleşme heyecanını yaşayacak. İşte kura çekimi canlı yayını...

PLAY-OFF'TAN 3 TAKIM FiNALLERE KATILACAK

Tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız kurada 2. torbada yer alacak. 21 takımın yer alacağı kurada grupları belirlenecek 3 takım 21-26 Mart'ta oynanacak Playoff mücadelelerinin ardından finallere katılacak.

MÜNiH'TE BAŞLAYIP BERLiN'DE BiTECEK

Toplamda 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 6 grubu ilk 2 sırada içinde bitirmeyi başaran ülkeler ile birlikte en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Turnuvanın açılışı 14 Haziran Cuma günü Münih'te yapılacak. Şampiyona 1 aylık futbol şöleninin ardından 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla birlikte sona erecek.

24 takımın 4'erli 6 grupta mücYapıştıradele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika.

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya.

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya.

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

EURO 2024 Kura çekimi izlemek isteyen futbolseverler trtspor.com.tr sitesini ziyaret ederek, kura çekimini canlı olarak takip edebilir.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

EURO 2024 kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü (BUGÜN) saat 18.00'da çekilecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İşgalci İsrail katliama devam ediyor!! Gece Han Yunus gündüz Cibaliye Mülteci Kampı | Netanyahu’nun zorla göç planı! CANLI TAKİP
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz
SON DAKİKA