EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI 📺 A Milli Futbol Takımı kaçıncı torbada, rakipleri kimler? UEFA EURO 2024 TRT Spor kura çekimi canlı yayın izle!

24 takımın 4'erli 6 grupta mücYapıştıradele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:
1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika.
2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya.
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya.
4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C.
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
EURO 2024 Kura çekimi izlemek isteyen futbolseverler trtspor.com.tr sitesini ziyaret ederek, kura çekimini canlı olarak takip edebilir.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
EURO 2024 kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü (BUGÜN) saat 18.00'da çekilecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.