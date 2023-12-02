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Türkiye'nin EURO 2024'te rakipleri bugün belli oluyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'nın Hamburg kentinde bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Bugün TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Peki, Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim? İşte kuraya katılacak ülkeler ve diğer torbada yer alan rakiplerimiz.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 11:28 Güncelleme 02 Aralık 2023, 12:03
Türkiye’nin EURO 2024’te rakipleri bugün belli oluyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün düzenlenecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

6 GRUP 24 TAKIM
Bugün TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar şöyle:

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

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