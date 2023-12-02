Türkiye’nin EURO 2024’te rakipleri bugün belli oluyor!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya 'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

6 GRUP 24 TAKIM

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.