Beşiktaş başkanlık seçimi adayları kimler? Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta, hangi kanalda? Bugün belli oluyor...

Beşiktaş Kulübü, başkanlık seçimi için nefesleri tutmuş durumda. Taraftarlar arasında Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Seçim heyecanının yaşandığı bu dönemde kulübün geleceğini belirleyecek olan başkanlık için iki güçlü aday yarışıyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...