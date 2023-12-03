Tiktok Türkiye’de yasaklanacak mı, lisansı iptal mi edilecek? Tiktok kapanıyor mu?

"Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."