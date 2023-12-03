Tiktok Türkiye’de yasaklanacak mı, lisansı iptal mi edilecek? Tiktok kapanıyor mu?

"Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."
TİKTOK'U YASAKLAYAN ÜLKELER
İNGİLTERE
Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu.
AZERBAYCAN
Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.
KANADA
Diğer ülkelere paralel olarak Kanada da bu yılın Şubat ayında TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, kısmi yasağın, uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" teşkil etmesinden kaynaklandığını söyledi.
NEPAL
Nepal, Kasım 2023 tarihinde TikTok uygulamasını yasaklayacağını açıklayarak, popüler video uygulamasının "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve uygulamanın kontrol edilmesi yönünde talebin arttığını söyledi.