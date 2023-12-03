SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

Tiktok Türkiye'de yasaklanacak mı, lisansı iptal mi edilecek? Tiktok kapanıyor mu?

Video paylaşım uygulaması Tiktok'un kapanacağı iddialarının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Tiktok yasaklanacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 12:47 Güncelleme 03 Aralık 2023, 12:47
Tiktok Türkiye’de yasaklanacak mı, lisansı iptal mi edilecek? Tiktok kapanıyor mu?

Tiktok yasaklanacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kullanıcılar ortaya çıkan iddiaların ardından Tiktok kapanıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla milli manevi değerleri yıpratan görüntülere engel olmak amacıyla konuyla ilgili bir çalışma yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Peki, Tiktok kapanıyor mu? İşte detaylar...

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

Son zamanlarda Tiktok'ta artan uygunsuz görüntülerin ardından sosyal medyada birçok kişi Tiktok'un kapanacağı iddialarıyla karşılaştı.

TikTok yasaklanıyor mu?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

"Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak."

"Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."

TİKTOK'U YASAKLAYAN ÜLKELER

İNGİLTERE

Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu.

AZERBAYCAN

Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.

KANADA

Diğer ülkelere paralel olarak Kanada da bu yılın Şubat ayında TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, kısmi yasağın, uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" teşkil etmesinden kaynaklandığını söyledi.

TAYVAN

AFGANİSTAN

NEPAL

Nepal, Kasım 2023 tarihinde TikTok uygulamasını yasaklayacağını açıklayarak, popüler video uygulamasının "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve uygulamanın kontrol edilmesi yönünde talebin arttığını söyledi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’nin olaylı Antalya kampında ’Çift başlı yönetim’ tartışması: İmamoğlu çok ön plana çıktı | Bay Kemalistler Özgür Özel’i sıkıştırıyor
Son dakika: Siyasetteki akçeli işlerde tarih değişti ama isim hep aynı: Meral Akşener! 1999 yılında da Nesime Aysel Sabuncu 5 milyon dolar vermiş
Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo’dan soykırım çıkışı: İsrail’in Gazze politikası etnik temizlik değil soykırımdır
SON DAKİKA