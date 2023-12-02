EURO 2024’te kura heyecanı! Türkiye’nin yer alacağı grup bugün belli oluyor

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde büyük çıkış yakalayan Ay-Yıldızlılarımız, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Toplamda 24 takımın katılacağı turnuva ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şu anda 4. torbada 3 takımın yeri boş şekilde bulunuyor. Söz konusu bu üç takım, 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasının ardından organizasyona katılacak. Açılış maçının Münih Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın final mücadelesi ise Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE'Yİ EZBERLETECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kura çekimi için, "Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Gidebileceğimiz son noktaya kadar gitmek istiyoruz. Kazandığımız maçlardan sonra söylediğimiz, 'En Büyük Türkiye' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz" dedi.



KURAYA TAM KADRO

Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 kura çekimine federasyon büyük önem veriyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Vincenzo Montella'nın dışında 8 kişilik heyet katılacak.