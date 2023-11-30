Beşiktaş - Club Brugge maçı ŞİFRESİZ veren yabancı kanallar listesi! 30 Kasım 2023 Beşiktaş-Club Brugge maçı bedava canlı yayın! Azerbaycan, Rusya, İsviçre, Belçika...

30 Kasım 2023 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynayacağı kritik maç için araştırmalar hızlandı. İşte Beşiktaş-Club Brugge maçını canlı veren yabancı kanallar listesi...
30 Kasım 2023 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynayacağı kritik maç için araştırmalar hızlandı. İşte Beşiktaş-Club Brugge maçını canlı veren yabancı kanallar listesi...
BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Club Brugge maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Slovenyalı hakem David Smajc düdük çalacak. Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Aytuğ, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Muleka, Cenk, Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Buchanan, Mechele, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Nielsen, Vetlesen, Zinckernagel, Thiago, Ferran Jutgla
MAÇI YABANCI YAYINLAYACAK KANALLAR LİSTESİ!
📌 TNT Sport
📌 Discovery+
📌 M+ Liga de Campeones 13
📌 Megogo Futbol 12
📌RMC Sport Live 13
BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YOK!
Grupta oynanan 4 maçta sadece 1 beraberlik alabilen temsilcimiz Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimali bulunmuyor. Grubun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge karşısında temsilcimiz 1-1'lik skorla sahadan ayrılmıştı. Grubun son maçında temsilcimiz İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacak. Bu mücadel 14 Aralık Perşembe TSİ ile 23:00'te oynanacak.