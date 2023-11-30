Arda bu kez gülecek! Real Madrid’de müjde

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.
Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.
İspanyol medyası Arda Güler için yeni bir gelişmeyi duyurdu...
Marca'nın haberine göre, 18 yaşındaki genç futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
Arda Güler'in sakatlığının tamamen atlatması için bir tarih belirlenmediği doktorlarının genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını yavaş ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek istediği aktarıldı.