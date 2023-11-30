SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda bu kez gülecek! Real Madrid'de müjde

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de flaş Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Uzun süredir formasından uzak kalan yıldız oyuncu için müjdeli haber geldi. İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 17:13 Güncelleme 30 Kasım 2023, 17:13
Arda bu kez gülecek! Real Madrid’de müjde

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.

Arda bu kez gülecek! Real Madrid’de müjde

İspanyol medyası Arda Güler için yeni bir gelişmeyi duyurdu...

Arda bu kez gülecek! Real Madrid’de müjde

Marca'nın haberine göre, 18 yaşındaki genç futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Arda bu kez gülecek! Real Madrid’de müjde

Arda Güler'in sakatlığının tamamen atlatması için bir tarih belirlenmediği doktorlarının genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını yavaş ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

Arda bu kez gülecek! Real Madrid’de müjde
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Ankara ve İstanbul mesajı: Bu hizmetsizlik girdabından kurtaracağız
Özgür Özel Akşener’in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti’yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
Besa Holding
SON DAKİKA