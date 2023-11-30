Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynayacağı mücadele için araştırmalar hızlandı. Özellikle maçı canlı yayınlayacak yabancı kanallar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte maçı şifresiz olarak yayınlayacak kanallar...
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynayacağı mücadele için araştırmalar hızlandı. Özellikle maçı canlı yayınlayacak yabancı kanallar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte maçı şifresiz olarak yayınlayacak kanallar...
Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ!
Arena Premium 2 HD BiH
Arena Sport 10 HD Croatia
Arena Sport 7 HD Serbia
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 9 HD
EXXEN Digital Türkiye
Ictimai TV HD
M+ Liga de Campeones 13
Megogo Futbol 12
RMC Sport Live 13
TNT Sports 9
ViaPlay Norge HD
NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak.