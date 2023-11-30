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Nordsjaelland Fenerbahçe maçı şifresiz veren YABANCI KANALLAR listesi! 30 Kasım 2023 Fenerbahçe TV8,5-EXXEN canlı izle! Azerbaycan, Rusya, Danimarka...

Futbolseverler, UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu anlara tanıklık etmeye devam ediyor. Fenerbahçe, H grubunun 5. maçında Nordsjaelland ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, maçın canlı ve şifresiz yayınlanacağı kanallar da merak konusu. İşte Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hakkınta tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 18:44 Güncelleme 30 Kasım 2023, 18:45
Nordsjaelland Fenerbahçe maçı şifresiz veren YABANCI KANALLAR listesi! 30 Kasım 2023 Fenerbahçe TV8,5-EXXEN canlı izle! Azerbaycan, Rusya, Danimarka...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynayacağı mücadele için araştırmalar hızlandı. Özellikle maçı canlı yayınlayacak yabancı kanallar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte maçı şifresiz olarak yayınlayacak kanallar...

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ!

Arena Premium 2 HD BiH
Arena Sport 10 HD Croatia
Arena Sport 7 HD Serbia

beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 9 HD
EXXEN Digital Türkiye
Ictimai TV HD

M+ Liga de Campeones 13
Megogo Futbol 12
RMC Sport Live 13
TNT Sports 9
ViaPlay Norge HD

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak.

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