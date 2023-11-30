Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynayacağı mücadele için araştırmalar hızlandı. Özellikle maçı canlı yayınlayacak yabancı kanallar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte maçı şifresiz olarak yayınlayacak kanallar...