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Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta? BJK - Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Club Brugge ile kritik bir maça çıkıyor. Gruptan çıkma şansını yitiren siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Club Brugge'u İstanbul'da ağırlayacak. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta? BJK - Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:53 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:53
Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta? BJK - Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdiği için Club Brugge'ü ağırlıyor. Grupta oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4. sırada bulunuyor.

Club Brugge ise üç galibiyet ve bir beraberlikle lider durumda ve gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş'ta Club Brugge maçı öncesinde sakat oyuncuların sayısı oldukça fazla. Kırmızı kart cezalısı Necip Uysal, maçta yer alamayacak. Ayrıca, Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

Muhtemel 11: Mert, Onur, Demir Ege, Colley, Bakhtiyor, Amir, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Maç, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Sloven hakem David Smajc tarafından yönetilecek. Karşılaşma, bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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