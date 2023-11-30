Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta? BJK - Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde gruptan çıkma şansını yitirdiği için Club Brugge'ü ağırlıyor. Grupta oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4. sırada bulunuyor.

Club Brugge ise üç galibiyet ve bir beraberlikle lider durumda ve gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.