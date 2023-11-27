Sivasspor 3-3 Trabzonspor MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un konuğu oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü maçta gol düellosu yaşandı. Bordo mavililer, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Sivasspor'un golleri 4'te Samu Saiz, 20 ve 67'de Rey Manaj'dan geşdi. Trabzonspor'un gollerini ise 39'da Pepe, 45+1'de Onuachu, 77'de Trezeguet kaydetti. Bu sonuçla 23 puana yükselen Trabzonspor beşinci sırada yer aldı. Sivasspor ise 15 puanla 12. sırada yer aldı.
TRABZONLU FUTBOLCULAR BATTANİYELERE SARILDI
Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
SİVASSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.