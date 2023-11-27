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Sivasspor 3-3 Trabzonspor MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmada Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 22:51 Güncelleme 27 Kasım 2023, 22:53
Sivasspor 3-3 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un konuğu oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü maçta gol düellosu yaşandı. Bordo mavililer, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Sivasspor'un golleri 4'te Samu Saiz, 20 ve 67'de Rey Manaj'dan geşdi. Trabzonspor'un gollerini ise 39'da Pepe, 45+1'de Onuachu, 77'de Trezeguet kaydetti. Bu sonuçla 23 puana yükselen Trabzonspor beşinci sırada yer aldı. Sivasspor ise 15 puanla 12. sırada yer aldı.

TRABZONLU FUTBOLCULAR BATTANİYELERE SARILDI

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

SİVASSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

TRABZONSPOR TARAFTARLARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar deplasman tribünün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Trabzonspor tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.
Bordo-mavili taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu.

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