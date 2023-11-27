Sivasspor 3-3 Trabzonspor MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un konuğu oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü maçta gol düellosu yaşandı. Bordo mavililer, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Sivasspor'un golleri 4'te Samu Saiz, 20 ve 67'de Rey Manaj'dan geşdi. Trabzonspor'un gollerini ise 39'da Pepe, 45+1'de Onuachu, 77'de Trezeguet kaydetti. Bu sonuçla 23 puana yükselen Trabzonspor beşinci sırada yer aldı. Sivasspor ise 15 puanla 12. sırada yer aldı.