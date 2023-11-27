Trabzonspor’un Sivasspor maçı 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

Bordo mavililerde hedef; Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve Sivasspor'u mağlup edip zirveye biraz daha yaklaşmak. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Sivasspor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Sivasspor :

Trabzonspor :

AVCI YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR!



Bordo-mavililerde, Nenad Bjilica'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.



SİVASSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR



Dört büyüklerden bu sezon ilk kez Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, sahasında kötü gidişatına dur demek için mücadele edecek. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor, taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor.

35. RANDEVU



İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol kaydetti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR



Trabzonspor , Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi takım 4-1 kazanmıştı.