SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %65’lik İLK VERİ SIZDI! 7.500 TL alana 5 haneli artış! 2.500 TL seyyanen ZAM + 12 puanlık REFAH payı...

Geçmişte yapılan yüzde 25'lik artışa rağmen birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için, bu kesim için kademeli bir artış önerisi üzerinde çalışılıyor.

REFAH PAYI İLE ARTIŞ Emeklilerin Ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında çıkıyor.

SSK ve BağKur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken memur emeklileri fark alıyor. Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor.

KÖK MAAŞ UYGULAMASI Yüksek emekli maaşı için asgari ücretin üzerinde brüt maaşa sahip olmak ve birden fazla işten sigortalı olmak önemlidir. Kök maaş, emeklinin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösterir. Yüzde 4 ek ödeme ile tamamlanır. Taban maaş, pandemi döneminde başlayan uygulama ile belirlenir. Şu anda 7.500 TL'dir. Kök maaş tüm emeklilerde, taban maaş ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde geçerlidir.