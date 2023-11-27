MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu resmen açıkladı! "Hakemler dinlendirilecek"

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından sular durulmuyor.

İki takımın da penaltı beklediği pozisyonlara devam kararı çıkarken, hakem Arda Kardeşler ve VAR Hüseyin Göçek eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Fenerbahçe maçın tekrarlanmasını isterken MHK'dan flaş bir açıklama geldi.

İşte o paylaşım;

"MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen dialog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim."