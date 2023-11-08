Muslera ve Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? 8 Kasım 2023 Bayern Münih-Galatasaray ilk 11’ler! Icardi ve Muslera son durum...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Bayern Münih ile oynayacağı 4. hafta maçı öncesi birçok detay merak ediliyor. Peki, Bayern Münih maçında Muslera ve Icardi oynayacak mı? İşte detaylar...

MUSLERA VE ICARDI BAYERN MUNIH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, bugün son antrenmanlarını tamamladıktan sonra Bayern Münih'e hareket ediyor. Yarın oynanacak maç öncesinde Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşandı. Kaleci Fernando Muslera'nın Bayern Münih maçında forma giymek istediği ve bunun için iğne tedavisi dahi olsa hazır olduğu öğrenildi. Muslera'nın ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

Ayrıca, Sarı-kırmızılı ekipte yer alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında son üç lig maçında iğne tedavisiyle sahaya çıkmıştı. İyi haber, Icardi'nin Bayern Münih maçında da forma giymeye hazır olduğu ve takımının başarısı için sahada olacağı yönünde.