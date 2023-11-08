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Muslera ve Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? 8 Kasım 2023 Bayern Münih-Galatasaray ilk 11'ler! Icardi ve Muslera son durum...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Bayern Münih ile oynayacağı 4. hafta maçı öncesi Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin durumu merak konusu. Bu önemli mücadele öncesinde, sakatlıkları nedeniyle Muslera ve Icardi'nin forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ve futbolseverler, bu iki oyuncunun Bayern Münih karşısında sahada olup olmayacağını araştırmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Bayern Münih maçında Muslera oynayacak mı? Icardi maçta oynayacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 19:04 Güncelleme 08 Kasım 2023, 23:08
Muslera ve Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı? 8 Kasım 2023 Bayern Münih-Galatasaray ilk 11’ler! Icardi ve Muslera son durum...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Bayern Münih ile oynayacağı 4. hafta maçı öncesi birçok detay merak ediliyor. Peki, Bayern Münih maçında Muslera ve Icardi oynayacak mı? İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY I CANLI ANLATIM

MUSLERA VE ICARDI BAYERN MUNIH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, bugün son antrenmanlarını tamamladıktan sonra Bayern Münih'e hareket ediyor. Yarın oynanacak maç öncesinde Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşandı. Kaleci Fernando Muslera'nın Bayern Münih maçında forma giymek istediği ve bunun için iğne tedavisi dahi olsa hazır olduğu öğrenildi. Muslera'nın ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

Ayrıca, Sarı-kırmızılı ekipte yer alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında son üç lig maçında iğne tedavisiyle sahaya çıkmıştı. İyi haber, Icardi'nin Bayern Münih maçında da forma giymeye hazır olduğu ve takımının başarısı için sahada olacağı yönünde.

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MUNIH

Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane.

GALATASARAY

Muslera, (Günay), Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

BAYERN MÜNİH GS MACİ HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Galatasaray arasında 8 Kasım 2023 tarihinde saat 23.00'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. EXXEN'i canlı olarak izlemek için burayı tıklayın.

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