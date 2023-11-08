FENERBAHÇE HABERLERİ | Vitor Pereira'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili Marca'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın çok konuşulacak Arda Güler sözleri...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Marca'ya konuşan Pereira'nın Arda Güler ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Bir kulübe geldiğimde genç yetenekleri tanımak isterim ve kural olarak onlardan gelip A takımla antrenman yapmalarını isterim. 16 yaşında bir çocuktan bahsedildiğini hatırlıyorum. Aslında hala öyle ama geldi ve kalitesiyle hemen herkesin saygısını kazandı. Topu Arda'ya verdiklerinde farklı bir şey olacağını hemen anladılar."