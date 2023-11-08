FENERBAHÇE HABERLERİ | Vitor Pereira'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri!

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"Bir kulübe geldiğimde genç yetenekleri tanımak isterim ve kural olarak onlardan gelip A takımla antrenman yapmalarını isterim. 16 yaşında bir çocuktan bahsedildiğini hatırlıyorum. Aslında hala öyle ama geldi ve kalitesiyle hemen herkesin saygısını kazandı. Topu Arda'ya verdiklerinde farklı bir şey olacağını hemen anladılar."