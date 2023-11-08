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Sacha Boey'dan taraftarı üzen açıklama!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Sacha Boey, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Fransa Milli Takımı'nın da oyuncu havuzuna dahil edilen Boey, ülkesinin basınına taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. İşte Boey'un o sözleri...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:39 Güncelleme 08 Kasım 2023, 17:39
Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

Son iki sezondur Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok takımı peşine takan Sacha Boey transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

Fransız oyuncuyla sözleşme yenilemek isteyen Galatasaray yönetimi ve sarı-kırmızılı kulübe gönül vermiş taraftarlar genç oyuncunun ülkesinin basınına yaptığı açıklamayla adeta yıkıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

KARARINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey performansıyla transfer gündeminden düşmüyor. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı performansla birçok Avrupa devini peşine takan genç oyuncu geleceği hakkında kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

Fransız oyuncu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada; İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini resmen açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

ARSENAL'İN İLGİSİNİ DOĞRULADI

Sacha Boey, İngiliz basınında sık sık çıkan Arsenal'in kendisi ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri doğruladı. Fransız oyuncu, Arsenalli yöneticilerin, Galatasaray ile görüştüğünü ancak resmi bir teklif yapmadıklarını söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, Sacha Boey'in 2025 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Akşam'ın haberine göre Fransız oyuncunun, Premier Lig'de oynamak istediğini açıklamasının ardından oyuncuyu ikna etme çalışmaları başladı.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 72 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol 4 asist üretmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!
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