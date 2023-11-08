GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey’dan taraftarı üzen açıklama!

ARSENAL'İN İLGİSİNİ DOĞRULADI



Sacha Boey, İngiliz basınında sık sık çıkan Arsenal'in kendisi ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri doğruladı. Fransız oyuncu, Arsenalli yöneticilerin, Galatasaray ile görüştüğünü ancak resmi bir teklif yapmadıklarını söyledi.