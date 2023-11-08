1 gram altını olan bile o tarihten sonra düğün bayram edecek! İslam Memiş'ten bomba tavsiye! "Bu yıl sonuna kadar..."

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

"Ons altın 1964 lirada. Bu hafta geri çekilme olacağını, ilk önce 1960, aşağı kırılırsa 1930 dolar demiştim. 1964 dolarda. Gün içinde 1956'ya kadar geriledi. Bu gerilemeyle birlikte gram altın da geriledi. Kapanışlar ya da haftalık kapanışlara odaklanacağız. 1960 dolar altına sarkmalar olacak mı, tepki yükselişi gelecek mi, bu trend için bugün ve yarınki kapanışları görmek lazım"

"Altın tarafında 1960 çalıştı ama düşüşler sınırlı kalıyor. Burada iştahsızlık var. Ons altın tarafındaki alım pozisyonlarımı yüzde 75 kapatma kararı aldım. 1960 dolar altındaki geri sarkmalarla birlikte 1930 dolar destek seviyesi var, bu olursa yüzde 25'lik alımımı yaparım."