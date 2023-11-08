1 gram altını olan bile o tarihten sonra düğün bayram edecek! İslam Memiş'ten bomba tavsiye! "Bu yıl sonuna kadar..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'in altın piyasası hakkındaki açıklamaları...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'in altın piyasası hakkındaki açıklamaları...
BİR GÜNDE ATAK YAPABİLİR
Altın ve para piyasaları uzmanı "İslam Memiş bir günde atak yapabilir, ramak kaldı' dediği emtiayı açıkladı.
İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;
"Ons altın 1964 lirada. Bu hafta geri çekilme olacağını, ilk önce 1960, aşağı kırılırsa 1930 dolar demiştim. 1964 dolarda. Gün içinde 1956'ya kadar geriledi. Bu gerilemeyle birlikte gram altın da geriledi. Kapanışlar ya da haftalık kapanışlara odaklanacağız. 1960 dolar altına sarkmalar olacak mı, tepki yükselişi gelecek mi, bu trend için bugün ve yarınki kapanışları görmek lazım"
"Altın tarafında 1960 çalıştı ama düşüşler sınırlı kalıyor. Burada iştahsızlık var. Ons altın tarafındaki alım pozisyonlarımı yüzde 75 kapatma kararı aldım. 1960 dolar altındaki geri sarkmalarla birlikte 1930 dolar destek seviyesi var, bu olursa yüzde 25'lik alımımı yaparım."
"Ons gümüş 22.80 dolar güçlü destek seviyesi. Buradan yukarı yönlü güçlü hareketler başlatabilir. Gümüşte bir sürpriz bekliyorum. Özellikle rasyodan kaynaklı. Altın gümüş rasyosunda sert gerileme bekliyorum bu da gümüşü pozitif yönde uyaracak. Bir sabah kalktığınızda sert yükselişler göreceksiniz demiştim, buna ramak kaldı."
"24 ve 26 doları takip ediyorum. Gram gümüş 20.65. 20.65 güçlü destek. 21.05 kırıldıktan sonra 24 ve 26 lira dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğim."
"ÇOK KARIŞIK BİR AY OLACAK"
Memiş, şöyle devam etti:
"Dolar TL kuru 28.43 lira seviyesinde. 28.50 lira test edildi. 28.51 hatta test edildi. Özellikle dolar kurunda hedef 29, yıl sonunda da 29.70 lira. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Son iki haftadır özellikle dolar TL kurunun 29 TL seviyesinde olduğunu gösteriyorlar. Kasım ayı gelince bu fiyatlama başladı. Çok karışık bir ay olacağını ifade etmiştim.
"Özellikle dolar tarafında 24 liranın görülmesi için bir gelişme, haber akışının olmadığını ifade ettim. Google'da 24 lirayı insanlar bana gönderdi. Bu bir manipülasyondur, teknik bir hata değildir. Fiyatlar üzerinden varlıklarınıza yön vermeyin uyarım vardı. Böyle bir şey söz konusu değil."
"Euro dolar paritesinde hedefimiz 1.07'di. Buralar oldukça ucuzdu. Eylül ayında bedavaydı. Elinde dolar bulunduranlar euro pozisyonu almalı uyarılarım vardı. Bu hafta 1.06'ya kadar geri çekilme olabilir. Elinde dolar olanlar yine euro, parite üzerinden euro'ya geçmek için iyi bir fırsat yakalamış olacak."
"Euro TL 30 lira 54 kuruş. Yükselişte. Yine 30 lira altında sarkmalar vardı. İsrail-Filistin savaşı başlayınca en ucuz euro kalmıştı. Benim de euro ile ilgilenin uyarılarım vardı. 2024 yılında 50 lira seviyesi TL bazlı görülebilir."
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