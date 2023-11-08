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Fenerbahçe'de ayrılık! Yönetime bildirdi

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dzeko'nun gelmesiyle yedek kulübüne mahkum olan Michy Batshuayi'den flaş bir talep geldi. Belçikalı yıldız oyuncu teknik ekiple ve yönetimle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 18:01 Güncelleme 08 Kasım 2023, 18:01
Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Sabah'ta yer alan haberde Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

EN AZ İKİ OYUNCU KADROYA KATILACAK

Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper kesinlikle alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin ocak ayında en az 2 oyuncu transfer edeceği kesinleşti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Sarı-lacivertliler, tarz olarak hem santrfor oynayabilen hem de kanatlarda görev alabilecek bir forvet bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

BU SEZON 581 DAKİKA OYNADI

Eylül 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Toplamda 581 dakika sahada kalan Belçikalı santrfor, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

30 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2024 Haziran'da bitiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi
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