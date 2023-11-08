FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Yönetime bildirdi

Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

EN AZ İKİ OYUNCU KADROYA KATILACAK



Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper kesinlikle alacak.





Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin ocak ayında en az 2 oyuncu transfer edeceği kesinleşti.





Sarı-lacivertliler, tarz olarak hem santrfor oynayabilen hem de kanatlarda görev alabilecek bir forvet bakıyor.