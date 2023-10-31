SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

İstanbul Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ - PDF İNDİR! THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! 2+1, 3+1 daire kazananlar TIKLA-ÖĞREN

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Ev sahibi olacak şanslı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip olan kura sonuçlarına dair detaylar merakla araştırılıyor. Türk Hava Yolları işbirliği ile gerçekleştirilen bu proje, birçok kişi için ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Projede yer alacak kişiler, kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı isim listesi ve 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı hakkında detayları sizler için derledik. Peki, Emlak Konut kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:56 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:56
İstanbul Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ - PDF İNDİR! THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! 2+1, 3+1 daire kazananlar TIKLA-ÖĞREN

THY Emlak Konut kura sonuçları! İstanbul'da ikamet eden ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için heyecanlı bir süreç yaşanıyor. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yer aldı. THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı isim listesi ve 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı hakkında detayları sizler için derledik. Peki, Emlak Konut kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 25 gündür ölüm kusuyor! Tam 18 bin ton bomba attı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada İsrail’in Gazze katliamı, Bağ-Kurluların prim gün sayısı ve evlilik kredisi var
Yıldırım’ın röntgeni çekiliyor
SON DAKİKA