İstanbul Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ - PDF İNDİR! THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! 2+1, 3+1 daire kazananlar TIKLA-ÖĞREN

THY Emlak Konut kura sonuçları! İstanbul'da ikamet eden ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için heyecanlı bir süreç yaşanıyor. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yer aldı. THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı isim listesi ve 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı hakkında detayları sizler için derledik. Peki, Emlak Konut kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...