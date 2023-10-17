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2+1, 3+1 prefabrik ev yapın! 30 bin TL'ye 24 ay taksitle Mersin Anamur'da ucuza satılık arsa! Ankara, Uşak, Konya, Balıkesir, Çanakkale...

Milli Emlak, müşterilerine çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecekleri bir dizi imarlı arazi sunuyor. İster konut inşa etmek isteyin, ister ticaret yapmak, Milli Emlak'ın portföyünde sizin için uygun bir seçenek bulunuyor. İmarlı araziler, altyapıya erişim ve izinlerin kolaylığı açısından bir avantaj sunar. Bu nedenle, projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmek istiyorsanız, bu seçenekleri değerlendirmelisiniz. Bu özel fırsatları kaçırmamanız için Milli Emlak, cazip teklifler sunuyor. İmarlı veya imarsız, ihtiyaçlarınıza ve projelerinize uygun bir mülk bulma olasılığınızı artırmak için birçok seçenek sunuyor. İşte Milli Emlak'ın sunmuş olduğu en uygun fiyatlı arsa ilanları...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 10:03 Güncelleme 17 Ekim 2023, 10:03
2+1, 3+1 prefabrik ev yapın! 30 bin TL’ye 24 ay taksitle Mersin Anamur’da ucuza satılık arsa! Ankara, Uşak, Konya, Balıkesir, Çanakkale...

Milli Emlak satılık hazine arazileri büyük ilgi görüyor. Birçok ilde ucuza arsa imkanı sunan Milli Emlak yeni ilanlarını duyurdu. İşte Milli Emlak'tan en uygun fiyatlı arsalar...

30 BİN TL'YE MERSİN ANAMUR'DA SATILIK ARSA!

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺30.000,00
Teminat Bedeli ₺9.000,00
Uygun Yüzölçümü 370,49 m²
İhale Tarihi 31/10/2023
İhale Saati 11:00

MİLLİ EMLAK ARSA İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

12.000 TLye Eskişehirde satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu
12.000 TL'ye Eskişehir'de satılık arsa! Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! Milli Emlak duyurdu

📌MİLLİ EMLAK'TAN 24 AY TAKSİT İMKANI

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

📌HAZİNE ARAZİ SATIŞI VE EV İNŞA İZNİ NASIL ALINIR?

🔸 HAZİNE ARAZİ ALIMI: Hazine arazisi satın almak isteyenler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermelidirler.

🔸 EV İNŞA İZNİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını ve vatandaşların bu arazilere ev inşa edebileceğini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar.


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