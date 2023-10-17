2+1, 3+1 prefabrik ev yapın! 30 bin TL’ye 24 ay taksitle Mersin Anamur’da ucuza satılık arsa! Ankara, Uşak, Konya, Balıkesir, Çanakkale...

Milli Emlak satılık hazine arazileri büyük ilgi görüyor. Birçok ilde ucuza arsa imkanı sunan Milli Emlak yeni ilanlarını duyurdu. İşte Milli Emlak'tan en uygun fiyatlı arsalar...
Milli Emlak satılık hazine arazileri büyük ilgi görüyor. Birçok ilde ucuza arsa imkanı sunan Milli Emlak yeni ilanlarını duyurdu. İşte Milli Emlak'tan en uygun fiyatlı arsalar...
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺30.000,00
|Teminat Bedeli
|₺9.000,00
|Uygun Yüzölçümü
|370,49 m²
|İhale Tarihi
|31/10/2023
|İhale Saati
|11:00
MİLLİ EMLAK ARSA İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
📌MİLLİ EMLAK'TAN 24 AY TAKSİT İMKANI
🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.
🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.
🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.
📌HAZİNE ARAZİ SATIŞI VE EV İNŞA İZNİ NASIL ALINIR?
🔸 HAZİNE ARAZİ ALIMI: Hazine arazisi satın almak isteyenler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermelidirler.
🔸 EV İNŞA İZNİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını ve vatandaşların bu arazilere ev inşa edebileceğini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar.