45.000 TL’ye Ankara’da ucuz satılık arsa! Hemen başvuran 1.462,63 m² araziyi kapacak! Mili Emlak’tan İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa’da en uygun...

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.