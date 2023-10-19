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45.000 TL'ye Ankara'da ucuz satılık arsa! Hemen başvuran 1.462,63 m² araziyi kapacak! Mili Emlak'tan İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa'da en uygun...

Milli Emlak, müşterilerine çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecekleri birçok imarlı arazi sunuyor. İster konut inşa etmek isteyin, ister ticaret yapmak, Milli Emlak'ın portföyünde sizin için uygun bir seçenek bulunuyor. Bu özel fırsatları kaçırmamanız için Milli Emlak, cazip teklifler sunuyor.. İşte Milli Emlak'ın sunmuş olduğu en uygun fiyatlı arsa ilanları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 19:17 Güncelleme 19 Ekim 2023, 19:18
45.000 TL’ye Ankara’da ucuz satılık arsa! Hemen başvuran 1.462,63 m² araziyi kapacak! Mili Emlak’tan İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa’da en uygun...

Milli Emlak satılık hazine arazileri için araştırmalar hızlandı. Birçok ilde ucuza arsa imkanı sunan Milli Emlak yeni ilanlarını duyurdu. İşte Milli Emlak'tan en uygun fiyatlı arsalar...

ANKARA'DA SATILIK ARSA!

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺45.000,00
Teminat Bedeli ₺13.500,00
Uygun Yüzölçümü 1.462,63 m²
İhale Tarihi 08/11/2023
İhale Saati 11:15
İhale Yeri Ankara
İletişim Adresi https://ankara.csb.gov.tr/
Telefon (312) 763 42 33

📌MİLLİ EMLAK'TAN 24 AY TAKSİT İMKANI

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

📌HAZİNE ARAZİ SATIŞI VE EV İNŞA İZNİ NASIL ALINIR?

🔸 HAZİNE ARAZİ ALIMI: Hazine arazisi satın almak isteyenler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermelidirler.

🔸 EV İNŞA İZNİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını ve vatandaşların bu arazilere ev inşa edebileceğini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar.


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